Is er een nieuwe iPad uitgebracht in 2024? Dit moet je weten

Apple heeft in 2024 een reeks producten aangekondigd, maar heeft het bedrijf ook een reguliere iPad uitgebracht? Dit moet je weten.

iPad 2024

In 2024 heeft Apple veel nieuwe producten uitgebracht. We zagen de iPhone 16-serie, Apple Watch Series 10, MacBook Pro 2024 en de MacBook Air 2024. Daarnaast bracht Apple eindelijk weer nieuwe iPads op de markt. Dat werd ook wel tijd, want in 2023 verschenen helemaal geen nieuwe tablets van het bedrijf. In 2024 kwam daar verandering in met de releases van de iPad Air 2024, iPad Pro 2024 en de iPad mini 2024.

De iPad mini kreeg voor het eerst in jaren een update, want de zesde generatie van de kleine tablet verscheen in 2021. In 2024 kreeg de iPad mini een nieuwe processor, waardoor de tablet werkt met Apple Intelligence. Bij de reguliere iPad werd eveneens een nieuwe generatie verwacht, maar die verscheen niet in 2024. Apple heeft dus geen nieuw instapmodel van de iPad uitgebracht in 2024.

Elfde generatie van de iPad

Waar in 2024 geen nieuwe generatie van de ‘normale’ iPad werd aangekondigd, is dat in 2025 wél het geval. Apple heeft de elfde generatie van de iPad in maart gepresenteerd. De tablet kreeg vooral onder de motorkap een update, want de nieuwe iPad draait op de A16 Bionic-chip. Deze processor zagen we eerder terug bij de iPhone 14 Pro (Max). Dat is een grote verbetering, de iPad 2022 draaide nog op de A14 Bionic-chip.

Verder heeft Apple een aantal kleine verbeteringen doorgevoerd bij de iPad 2025. Het instapmodel van de tablet komt standaard met meer opslagruimte. Waar je bij de iPad 2022 nog 64 GB kreeg bij het instapmodel, is dat 128 GB bij de nieuwe generatie van de tablet. Dat is gelukkig niet terug te zien in de prijs, want Apple heeft dezelfde startprijs als bij de iPad 2022 gehanteerd. Je krijgt zo meer opslagruimte voor dezelfde prijs.

iPad 2025 kopen

In 2024 is dus geen instapmodel van de iPad uitgebracht, maar de elfde generatie van de iPad is in 2025 wel verschenen. Je hebt bij de iPad 2025 de keuze uit de kleuren blauw, roze, geel en zilver. In het ontwerp van de tablet heeft Apple geen veranderingen doorgevoerd, de iPad heeft hetzelfde design als de tiende generatie. Functies als Touch ID, een usb-c-poort en de 12-megapixelcamera kennen we eveneens van de iPad 2022.

Ben je nog op zoek naar een nieuwe iPad en wil je niet teveel betalen? In dat geval is de iPad 2025 de beste keuze voor jou. Je haalt de tablet nu al voor € 381,- in huis. Voor deze prijs krijg je 128 GB aan opslagruimte, dat voor de meeste gebruikers meer dan voldoende is. De tablet werkt met het Magic Keyboard en de Apple Pencil (eerste generatie en de usb-c-uitvoering). Bekijk hier de laagste prijzen van de iPad 2025, zodat je nooit teveel betaalt: