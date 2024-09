Apple werkt op dit moment aan een update voor de reguliere iPad. Dit zijn de verwachtingen van de iPad 2024.

iPad 2024: dit zijn onze verwachtingen

Het is alweer even geleden dat Apple de reguliere iPad een update heeft gegeven. De meest recente standaard iPad is alweer uit 2022. Toch lijkt het erop dat Apple aan een nieuwe iPad werkt die in 2024 moet verschijnen, maar wat zijn de verwachtingen?

Design

In 2022 heeft de iPad een nieuw design gekregen. Toen is onder andere Touch ID naar de aan/uit-knop gegaan. Volgens geruchten gaat Apple niets (of heel weinig) veranderen aan het design bij de iPad 2024.

Onze verwachtingen voor het design van de iPad 2024 zijn als volgt: het scherm zal net zo groot blijven (10,9 inch) en blijft hij de look houden van de vorige iPad Air. Waarschijnlijk komen er wel nieuwe kleuren aan. De kleuren van de huidige iPad 2022 zijn zilver, geel, roze en blauw. Hij heeft ook al een usb-c oplaadpoort, dus die zal ook wel blijven. Net als de ondersteuning voor de Apple Pencil met usb-c.

Nieuwe chip

De iPad 2022 heeft een A14-chip die je misschien nog wel kent van de iPhone 12. En we moeten toegeven dat die wel wat langzaam begint te worden. Volgens geruchten krijgt de iPad 2024 een A16-chip die ook in de iPhone 15 zit. Maar als Apple besluit om ook Apple Intelligence naar de iPad 2024 te brengen zou ook een A17 Pro- of A18-chip ook mogelijk zijn.

Apple heeft de meeste recente producten voorzien van wifi 6E. De verwachtingen zijn dus dat die ook hun weg zullen vinden naar de iPad 2024. De huidige versie heeft nog de standaard versie van wifi 6.

Prijs

Er zijn nog geen geruchten geweest over de prijs, maar de verwachtingen voor de iPad 2024 zijn dat de prijs vrijwel gelijk blijft. De adviesprijs van de iPad 2022 was 589 euro met 64 GB opslag, hoewel hij nu ook al voor € 395,- te vinden is. Apple heeft bij meerdere producten de minimale opslag omhoog gegooid, dus het kan heel goed zijn dat ze dit ook bij de iPad 2024 gaan doen.

iPad 2024: release

Dit jaar verwachten we dat Apple ergens in oktober met een tweede herfst-event gaat komen. Het evenement zal zich waarschijnlijk vooral richten op de nieuwe M4 Macs, maar er komen waarschijnlijk ook nieuwe iPad-modellen aan.