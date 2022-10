Apple onthult compleet vernieuwde iPad 2022 – kleurrijk maar prijzig

Apple heeft zojuist de nieuwe iPad van de 10e generatie aangekondigd. De instap-iPad is in een volledig nieuw jasje gestoken, heeft een modern design, maar zonder thuisknop. Lees hier alles over de nieuwe iPad 2022!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nieuwe kleurrijke iPad 2022

De reguliere iPad is nog steeds Apple’s goedkoopste iPad (uit 2022) en heeft in tegenstelling tot voorgaande jaren een paar flinke verbeteringen gekregen. Daarmee brengt Apple de instap-iPad meer in lijn met andere iPad-modellen. Dit jaar heeft Apple de iPad 2022 ook een paar vrolijke kleuren gegeven! We schrikken echter wel een beetje van de prijs van dit ‘instapmodel’.

Nieuw ontwerp en andere plek voor de frontcamera

Nieuw is dat de knop onder het scherm ontbreekt, waarmee Apple bij de iPad definitief afscheid heeft genomen van de thuisknop. De vingerafdrukscanner is er nog steeds, maar die heeft Apple – net zoals eerder bij de iPad Air en iPad mini – geïntegreerd in de aan/uit-knop. Apple heeft de koptelefoonaansluiting bij deze iPad wel helemaal verwijderd.

Mede door het verdwijnen van de thuisknop is er nu plaats voor een groter ‘Liquid Retina’-scherm. Het schermdiagonaal meet nu 10,9-inch, groter dus dan het 10,2-inch scherm van de vorige generatie iPad. De resolutie is 2360 bij 1640 pixels. Daarnaast bied de True Tone-technologie 500 nits aan helderheid.

iPad 2022 camera: beter en op een ander plekje

Een andere grote verandering zit hem in de plaatsing van de Facetime-camera. Deze ultrawijdcamera zit nog steeds bovenaan het scherm, maar wel als je hem in landscape-modus vasthoudt. In andere woorden: de frontcamera van de iPad 2022 zit aan de lange kant van de iPad.

De vernieuwde 12MP camera aan de achterkant van deze iPad 2022 levert foto’s met een hoge resolutie en kan 4K-video’s schieten. De nieuwe liggende stereoluidsprekers in combinatie met het grotere display van iPad moeten volgens Apple voor een betere kijk-en-luisterervaring zorgen.

5G ondersteuning en usb-c!

De iPad Pro, iPad Air en iPad mini hadden al usb-c, maar nu heeft de instap-iPad de Lightning-poort ook verruilt voor de universele aansluiting. Usb-c heeft verschillende voordelen, waaronder sneller opladen en een snellere dataoverdracht. Ook kun je er meer accessoires op aansluiten, zoals de nieuwe ‘Magic Keyboard Folio’.

Geen zorgen, je Apple Pencil van de eerste generatie blijft ook werken. Je dient dan wel een speciaal omzetstukje te gebruiken. Gelukkig heeft Apple deze (omslachtige oplossing) meegeleverd bij de Apple Pencil. Huidige bezitters van een Apple Pencil 1 moeten een verloopstukje kopen.

Nieuw onder de motorkap: A14 Bionic-chip

Uiteraard heeft Apple de processor ook opgefrist. De iPad 2022 wordt aangedreven door de A14 Bionic-chip, die ook te vinden is in de iPhone 12-serie. De processor is zo’n dertig procent sneller dan de vorige A13-chip.

Kies je voor een iPad 2022 met mobiel internet, dan heeft deze ook ondersteuning voor 5G. Dit betekent dat alle recente iPads met Cellular nu ondersteuning voor 5G hebben, net als de iPhone 12 en iPhone 13. Ook ondersteunt elke versie Wifi 6.

iPad 2022: release en prijs

De nieuwe iPad 2022 is nu te bestellen en ligt vanaf op 26 oktober in de winkels. Het toestel is beschikbaar in een wifi- en Cellular-versie. Je kunt kiezen uit de kleuren Blauw, Roze, Zilver en Geel.

iPad 2022-prijzen zonder Cellular

iPad 2022 (64 GB, wifi): € 589 euro

iPad 2022 (256 GB, wifi): € 789 euro

iPad 2022-prijzen met Cellular

iPad 2022 (64 GB, Cellular): € 789 euro

iPad 2022 (256 GB, Cellular): € 989 euro