iPad 2022 vs iPad Air: dit zijn de belangrijkste verschillen

De nieuwe iPad (10e generatie) lijkt in eerste instantie best wel op de iPad Air (5e generatie). Toch zijn er belangrijke verschillen tussen deze iPad 2022 en iPad Air 2022. Hier moet je op letten!

iPad 2022 vs iPad Air: de verschillen

De nieuwe iPad 2022 heeft heel wat verbeteringen ten opzicht van zijn voorganger uit 2021. Door die verbeteringen is hij net wat meer gaan lijken op de iPad Air (5e generatie). Desalniettemin zijn er nog heel wat verschillen en een aantal daarvan zijn ook zeker niet onbelangrijk!

1. Afmetingen en gewicht

We beginnen met een verschil dat niet direct opvalt, omdat het een van de kleinste verschillen is die we hier noemen. De nieuwe iPad is namelijk nét iets groter (248,6 x 179,5 x 7 mm) dan de iPad Air (247,6 x 178,5 x 6,1 mm), en logischerwijs ook nét ietsje zwaarder (zo’n 16 gram).

2. Kleuren

Wat daarentegen direct opvalt, zijn de vrolijke, felle kleuren van de nieuwe iPad. Naast zilver kun je nu namelijk kiezen voor roze, blauw of geel. De iPad Air (5e generatie) is verkrijgbaar in vijf kleuren, maar dat zijn allemaal min of meer pasteltinten.

3. Scherm

Dit verschil valt dan weer niet per se direct op. Beide iPads hebben namelijk een 10,9-inch Liquid Retina-display met een resolutie van 2360 x 1640 pixels en een helderheid van maximaal 500 nits. Toch is ook hier een belangrijk verschil te bemerken.

Het verschil is dat het display van de iPad Air volledig gelamineerd is en voorzien van een antireflectiecoating. Dat betekent ten eerste dat de beeldkwaliteit van de iPad 2022 toch wat minder is. Ten tweede zijn het glas en het scherm op de iPad 2022 niet een geheel, waardoor het met de Apple Pencil niet lijkt alsof je direct op het scherm tekent. Belangrijke pluspunten voor de iPad Air!

4. Camera

De camera’s van beide iPads zijn volledig identiek. En hoewel werkelijk alles van de camera’s echt hetzelfde is, kunnen we toch nog een verschil noemen. En dat is de plek van de frontcamera. Die zit bij de iPad 2022 namelijk op de lange zijde van de tablet. Tijdens FaceTime-gesprekken in landschapsmodus (dat zullen toch de meeste mensen doen) blijf je daardoor in het midden van het beeld. Voor het videobellen heeft de iPad 2022 dus een groot voordeel.

5. Processor

Dit is een verschil dat je ook niet direct ziet, maar waarschijnlijk wel direct merkt. De nieuwe iPad heeft een A14 Bionic-chip. Dat is weliswaar een verbetering ten opzichte van de A13-chip van de voorganger, maar de iPad Air heeft een M1-chip. En dat werkt toch net een stukje sneller.

Ter vergelijking: de A14 chip is een 6‑core CPU met 2 performance-cores, de M1 chip is een 8‑core CPU met 4 performance-cores. De iPad Air (5e generatie) komt dus ook hier als beste uit de bus. Bovendien is er hierdoor ook een verschil in de software. De iPad Air 2022 kan namelijk overweg met Stage Manager, waardoor je gemakkelijker met meerdere vensters tegelijk kunt werken.

6. Apple Pencil

Hoewel je op beide iPads met een Apple Pencil kunt werken, is ook hier een verschil te vinden. De iPad Air ondersteunt namelijk de Apple Pencil (2e generatie), maar op de nieuwe iPad 2022 ben je nog aangewezen op de Apple Pencil (1e generatie). Bovendien heb je daar ook nog een usb‑c-naar-Apple Pencil-adapter voor nodig om hem op te laden.

7. Prijs

De zes verschillen die we hierboven hebben genoemd, zorgen samen voor het zevende verschil. En dat is een prijsverschil van 200 euro. Dit zijn de prijzen van de iPad 2022:

iPad 2022 (64 GB, wifi): € 589

iPad 2022 (256 GB, wifi): € 789

iPad 2022 (64 GB, Cellular): € 789

iPad 2022 (256 GB, Cellular): € 989

Ter vergelijking de prijzen van de iPad Air (5e generatie):

iPad Air (64 GB, wifi): € 789

iPad Air (256 GB, wifi): € 989

iPad Air (64 GB, Cellular): € 989

iPad Air (256 GB, Cellular): € 1189

iPad 2022 vs iPad Air: conclusie

Met de komst van de iPad 2022 zou je 200 euro kunnen besparen ten opzichte van de iPad Air. Je moet dan wel genoegen nemen met iets grotere afmetingen, een scherm dat niet gelamineerd is en geen antireflectiecoating heeft, een langzamere processor en alleen ondersteuning van de 1e generatie Apple Pencil. Ons advies? Met de iPad Air 2022 krijg je meer waar voor geld.

