iPad 2022 wordt (ook letterlijk) grote upgrade: dit is al bekend

De instap-iPad krijgt dit jaar een interessante upgrade, zo lijkt het. Volgens de nieuwste geruchten wordt de iPad 2022 voorzien van een groter display, een A14-chip, een usb-c-poort en 5G.

Geruchten over iPad 2022

Bijna ieder jaar brengt Apple een nieuwe instap-iPad uit. Hij is niet het meest geavanceerd, maar zijn toegankelijke prijs van 389 euro maakt hem de populairste iPad die er is. Dit jaar wacht de tablet alweer zijn tiende update.

Bij de tiende generatie iPad lijkt Apple uit te willen pakken met veel vernieuwingen. Dit meldt nieuwssite 9to5Mac op basis van betrouwbare bronnen. De iPad 2022 zou bijvoorbeeld een usb-c-poort hebben, in plaats van Lightning. Dit betekent dat usb-c straks te vinden is bij alle iPads, want de iPad Pro, iPad Air en iPad mini gingen de ‘gewone’ iPad al voor.

Die usb-c-aansluiting heeft een paar voordelen. Een hogere data-overdrachtsnelheid bijvoorbeeld, en de connector ondersteunt meer randapparatuur. Zo sluit je de iPad eenvoudig aan op een extern beeldscherm of digitale camera.

Groter scherm voor iPad 2022

Het lijkt erop dat de iPad een groter scherm krijgt. De bronnen van 9to5Mac rekenen op een display van 10,5 of 10,9 inch. Het schermdiagonaal van de huidige iPad (9e generatie) meet 10,1 inch. Eerder meldde de betrouwbare analist Ross Young dat de iPad een 10,5-inch display krijgt.

Onder de motorkap heeft de iPad een A14 Bionic-chip. Die werd voor het eerst gebruikt bij de iPhone 12 en is ook te vinden in de vierde generatie iPad Air. De iPad 2021 heeft een processor die één generatie ouder is: de A13 Bionic-chip. De A14 is zo’n 30 procent sneller. Ook voegt Apple 5G-ondersteuning toe.

Wat is het ontwerp van de iPad 2022?

Het is nog niet bekend of de instap-iPad een moderner ontwerp krijgt, of dat Apple vasthoudt aan het oude ontwerp met thuisknop voor Touch ID. Maar omdat de Apple overstapt op een groter scherm en een nieuwe aansluiting, is een ontwerpwijziging waarschijnlijk.

Mogelijk krijgt de iPad 2022 dus modernere looks, waarbij de thuisknop ontbreekt en de randen om het scherm smaller zijn. Het ontgrendelen doe je waarschijnlijk nog steeds met Touch ID. De vingerafdrukscanner is dan geïntegreerd in de aan/uit-knop – net zoals bij de huidige iPad Air.

