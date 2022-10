iPad 2022 heeft nieuwe usb-c-poort (maar oude Lightning-snelheid)

De iPad 2022 heeft nu een usb-c gekregen, maar jammer genoeg betekent dat niet dat deze poort ook sneller is. Sterker nog: de snelheid om bestanden door te sturen is hetzelfde als bij de vorige iPad.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPad 2022 met nieuwe usb-c-poort (en ouderwetse Lightning-snelheid)

De iPad 2022 heeft een nieuwe oplaadpoort gekregen. De vorige iPad (2021) had nog een Lightning-aansluiting, maar de iPad van dit jaar beschikt over een usb-c-poort.

Nu zou je verwachten dat deze usb-c-aansluiting ook een stuk sneller is dan de Lightning-poort, maar niets is minder waar. In reviews komt aan het licht dat de usb-c-poort beperkt is tot usb-2.0-snelheden. Dit zijn datasnelheden tot 480 Mbps, en opvallend genoeg is dit dezelfde maximale snelheid die de originele Lightning-adapter aan kon.

Het wordt nog beter, want elke andere iPad met usb-c hebben een veel betere doorvoersnelheid. Zo hebben de iPad Pro-modellen met een M1- en M2-chip ondersteuning voor Thunderbolt 3 (maximale snelheid tot 40 Gbps). De iPad Air 2022 kan snelheden tot 10 Gbps aan. De iPad Air 2020 en de iPad mini 2021 kunnen tot 5 Gbps.

Wanneer je de iPad 2022 gaat gebruiken voor surfen, tekenen, streaming etc. dan dan is de lagere snelheid van de usb-c-aansluiting natuurlijk geen probleem. Gebruik je regelmatig een externe schijf of stuur je vaak bestanden door van of naar je iPad? Dan wordt het wel wat vervelender. Hoe groter de bestanden, hoe langer het dan duurt voordat ze zijn doorgestuurd.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPad 2022 kopen

Ben je op zoek naar de goede iPad? Dan is de iPad 2022 (€ 589,-) een prima keuze. Maar zelfs voor een budget-iPad is de kleurige tablet uit 2022 nog best prijzig.

Wil je iets minder uitgeven? Dan is de iPad 2021 (€ 369,-) een betere keuze. Je moet dan wel rekening houden dat je een iPad met de oudere look (en een home-knop) hebt.

Apple iPad 2022 prijzen vergelijken Nieuw € 589,- Bekijk beste prijs

Apple iPad 2021 prijzen vergelijken Nieuw € 369,- Bekijk beste prijs Refurbished € 365,99 Bekijk beste prijs

Wil je altijd op de hoogte blijven van het Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!