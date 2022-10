iPad 2022 review round-up: Apple’s tablet is uitstekend middelmatig

De iPad 2022 ligt bijna in de winkels. De internationale media kon de nieuwe tablet al een tijdje testen, dus de eerste reviews zijn al binnen. In deze iPad 2022 review round-up vertellen we precies wat je moet weten!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPad 2022 review round-up

Morgen (26 oktober) is het zover: dan ligt de iPad 2022 (10e generatie) in de winkels, of op je deurmat als je een pre-order hebt geplaatst. Verschillende reviewers hebben dit ‘budget’-model inmiddels al een kleine week in handen. In deze iPad 2022 round-up zetten we de reviews van The Verge, WIRED en CNET voor je op een rij.

The Verge: ‘iPad 2022 zit in niemandsland’

Volgens The Verge zit deze iPad 2022 tussen wal en schip. Het is volgens de tech-website een uitstekende tablet die alle dingen prima doet die je van een tablet verwacht. Ze zeggen ook: ‘Als dit de enige iPad was die Apple verkocht, zouden veel mensen hem kopen en er volkomen tevreden mee zijn’.

Echter, deze review is niet alleen maar rooskleurig. De iPad 2022 is namelijk op het gebied van specificaties én prijs precies tussen de iPad Air en de iPad 2021 gevallen. De oudere iPad 2021 speelt beter in op iedereens behoeftes. Zeker als je naar de verhouding tussen prijs en kwaliteit kijkt.

Bovendien heeft deze negende generatie iPad nog een koptelefoonaansluiting. Wanneer je een groter scherm en een moderner ontwerp zoekt, is de iPad Air weer de juiste keuze. Deze kost dan ook maar 100 euro meer dan deze nieuwe iPad. Al met al: The Verge vind het een prima tablet, maar denkt wel dat de iPad 2022 al gauw overbodig raakt.

CNET: ‘herlocatie van camera is uitstekende keus’

CNET steekt de review een stuk positiever in. Deze website is laaiend enthousiast over de nieuwe locatie van de selfie-camera. Deze bevindt zich namelijk op de lange zijde. Volgens de review van CNET gaat hiermee een langgekoesterde wens in vervulling. Een ‘landscape FaceTime-camera’ zorgt voor de juiste positionering van je ogen bij het videobellen.

Aan de andere kant noemt deze website de hoge prijs van de iPad 2022 ‘een schande’. Zelfs het geprezen nieuwe design (en vrolijke kleurtjes) maken de torenhoge prijs niet goed.

WIRED: ‘Budget kan je de iPad niet meer noemen’

WIRED staat eigenlijk een beetje tussen CNET en The Verge in. Deze tech-website vond ook dat de nieuwe iPad op een vreemde plek in het assortiment staat, maar praat voornamelijk over de hoge kosten. De review van WIRED meldt dat ‘het moeilijk is om een prijsverhoging van 120 dollar ten opzichte van zijn voorganger te rechtvaardigen. Vooral als een van de ‘upgrades’ het verwijderen van de koptelefoonaansluiting is’.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Conclusie iPad 2022 review round-up en prijzen

Concluderend; onze collega’s zijn het overwegend eens over de meeste zaken. De kleurtjes en het nieuwe design zijn fijn, maar de iPad 2022 is simpelweg té duur. Daarnaast zijn alle reviews het eens over een ding: het is nogal vreemd dat de iPad 2022 geen ondersteuning heeft voor de Apple Pencil 2.

Daarmee komt deze iPad 2022 review round-up overeen met onze eerste bevindingen van deze ‘instap-iPad’. De prijs is echt té hoog. Wil je de iPad 2022 toch kopen? Check dan snel onze prijsvergelijker voor de scherpste prijs!

Apple iPad 2022 prijzen vergelijken Nieuw € 589,- Bekijk beste prijs

Wil je altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!