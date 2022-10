iPad 2022 is honderden (!) euro’s duurder: dit zijn de nieuwe prijzen

Dinsdag kondigde Apple de nieuwe instap-iPad van 2022 aan. Die heeft een compleet nieuw ontwerp, zonder thuisknop en mét usb-c. Maar wat ook nieuw is, is de exorbitante prijs. Dit zijn de iPad 2022 prijzen.

iPad 2022 prijzen

In de afgelopen jaren kostte de goedkoopste iPad steeds zo’n 389 euro, zoals de iPad 2021 (9e generatie). Nu moet je een stuk dieper in de buidel tasten om de nieuwste instap-iPad op de kop te tikken. De prijs van de iPad 2022 is liefst tweehonderd euro hoger dan bij de iPad 2021.

Kies je voor het goedkoopste model, met 64 GB opslag en zonder Cellular (4G), dan betaal je 589 euro. Wil je meer opslag of mobiel internet, dan betaal je minstens 789 euro. Dit zijn de iPad 2022 prijzen:

iPad 2022-prijzen zonder Cellular

iPad 2022 (64 GB, wifi): € 589 euro

iPad 2022 (256 GB, wifi): € 789 euro

iPad 2022-prijzen met Cellular

iPad 2022 (64 GB, Cellular): € 789 euro

iPad 2022 (256 GB, Cellular): € 989 euro

iPad 2021 is er nog steeds (maar wel duurder)

Voor wie het moderne design van de iPad 2022 niet hoeft en vooral een betaalbare iPad wil, is er ook goed nieuws. Apple verkoopt de 9e generatie iPad uit 2021 nog steeds. Opvallend is dat dit oudere model niet goedkoper, maar juist duurder is geworden.

Terwijl de iPad 2021 vorig jaar na de lancering 389 euro kostte, betaal je nu vijftig euro meer voor precies dezelfde iPad. De instap-tablet van 2021 heeft een startprijs van 439 euro. Dit zijn de prijzen:

iPad 2021-prijzen zonder Cellular

iPad 2021 (64 GB, wifi): € 439 euro

iPad 2021 (256 GB, wifi): € 639 euro

iPad 2021-prijzen met Cellular

iPad 2021 (64 GB, Cellular): € 609 euro

iPad 2021 (256 GB, Cellular): € 809 euro

Bij sommige winkels wordt de iPad 2021 veel goedkoper aangeboden. De beste prijzen vind je hieronder.

Waarom is de iPad 2022 zoveel duurder?

Dat de iPad 2022 zoveel duurder is dan de instap-iPad uit 2021, heeft drie redenen. Allereerst is de iPad in een nieuw jasje gestoken, waardoor Apple niet kan teren op de behuizing van oudere iPad-modellen. Dit drijft de productiekosten op.

Daarnaast heeft ook Apple last van de torenhoge inflatiecijfers, die de onderdelen duurder maken. Bovendien heeft de ongunstige koers van de euro bijgedragen aan de forse prijsstijgingen. In de VS werd de iPad 2022 honderd dollar duurder dan de voorganger, maar in Europa is dat met tweehonderd euro ongeveer het dubbele.