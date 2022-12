iPad 2022 teardown: toont waarom hij Apple Pencil 2-functie mist

De nieuwste tablet van Apple is er in allerlei leuker kleurtjes, maar er zijn tijdens de ontwikkeling ook een paar vreemde keuzes gemaakt. In een teardown van de iPad 2022 krijg je nu te zien waarom de tablet geen ondersteuning heeft gekregen voor de Apple Pencil 2.

iPad 2022: geen ondersteuning Apple Pencil 2 (maar waarom?)

De iPad 2022 is Apple’s nieuwste tablet. De tiende generatie iPad heeft een iets groter 10,5-inch display met ondersteuning voor usb-c. Het ontwerp is ook anders en lijkt veel op die van de iPad Air 2022. De tablet heeft onder de motorkap een A14 Bionic-chip en (op modellen met mobiel internet) ondersteuning voor 5G.

De iPad 2022 heeft ook ondersteuning voor de Apple Pencil. Verbazingwekkend genoeg is dat niet de Apple Pencil 2. De iPad 10 kan alleen met de eerste generatie Apple Pencil aan de slag.

Hiervoor levert Apple voortaan een omzetstukje van lightning naar usb-c bij de Pencil 1 mee. Je kunt hem dan opladen door de Pencil in de lightningpoort van de iPad te stoppen. Wanneer je al een Apple Pencil van de 1e generatie hebt, moet je zelf een los opzetstukje kopen van 10 euro.

Het is vreemd dat Apple niet gekozen heeft voor de Apple Pencil 2. Die laad je op door hem magnetisch aan de zijkant van de tablet te plakken. Recente versies van de iPad mini (6e generatie), de iPad Air (4e generatie en nieuwer) en de iPad Pro (3e generatie en nieuwer) hebben deze optie wel.

Er is schijnbaar iets aan de hand waarom Apple de iPad 2022 niet de benodigde hardware voor de Apple Pencil 2 heeft gegeven. De iPad 2022 lijkt als twee druppels water op de iPad Air 2022 en die tablet heeft de functie wél.

Selfiecamera pikt plek van Apple Pencil 2 in

Toch zijn er een paar zaken anders. Bij de iPad 2020 zit de selfiecamera nu op de plek waar je bij de iPad Air de Apple Pencil 2 vastklikt om op te laden. Waarschijnlijk moest Apple kiezen tussen de ondersteuning voor de Apple Pencil 2 en de nieuwe plek van de selfiecamera op de iPad 2022.

Met de camera op deze nieuwe plek was er simpelweg niet genoeg ruimte om ook de magneten van de Apple Pencil 2 te plaatsen. In de onderstaande iPad 10-teardown van iFixit zie je precies wat er aan de hand is.

