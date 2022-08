‘Goedkope iPad 2022 krijgt modern ontwerp zonder thuisknop’

De instap-iPad ziet er nu wat gedateerd uit, maar daar brengt Apple met de iPad 2022 verandering in. Volgens een nieuw gerucht verdwijnt de thuisknop en verplaatst Apple Touch ID naar de aan/uit-knop.

iPad 2022: thuisknop verdwijnt, maar Touch ID blijft

Nog dit jaar – wellicht al de volgende maand – komt Apple met alweer de tiende generatie van zijn meest betaalbare iPad. De betrouwbare Apple-insider Mark Gurman meldde eerder al dat we een grote update mogen verwachten. Er komt een nieuw ontwerp met een groter scherm, usb-c en meer.

Nu suggereert het wisselend betrouwbare Macotakara dat Touch ID ‘hetzelfde kan zijn als bij de iPad mini’. Dit betekent dat de vingerafdrukscanner wordt geïntegreerd in de aan/uit-knop, net zoals bij de iPad mini en iPad Air.

Nieuw ontwerp

Mocht dit gebeuren, dan krijgt de instap-iPad een modern ontwerp, waarbij de randen door het ontbreken van de thuisknop een stuk smaller zijn. Hierdoor lijkt het apparaat bijzonder veel op de iPad Air (zie foto hieronder). Een van de belangrijkste verschillen wordt de processor. De 10e generatie iPad heeft naar verwachting een A14-chip, terwijl de iPad Air 2022 een M1-processor heeft.

Het ontwerp van de iPad Air 2022

Daarnaast komt Macotakara met een opmerkelijk gerucht: de FaceTime HD-camera ‘zou aan de rechterkant kunnen zitten’. Hiermee wordt waarschijnlijk de staande oriëntatie bedoeld. Kantel je de iPad naar de landschapsmodus, dan is de camera in het midden. Voor het videobellen zou dit een welkome verandering zijn, want nu lijkt het alsof je langs het scherm heen kijkt.

Lancering

Naar verwachting lanceert Apple de instap-iPad van 2022 in oktober, al suggereren sommige bronnen dat het al in september zal zijn. Daarnaast ontwikkelt de tech-gigant een nieuwe versie van de iPad Pro 2022, die vermoedelijk in oktober verschijnt.

