‘iPad 2022 krijgt nieuw ontwerp, maar behoudt de thuisknop’

Volgens een gerucht gaat het ontwerp van de ‘normale’ iPad 2022 weliswaar op de schop, maar iets minder rigoureus dan verwacht. De iconische thuisknop onder het scherm zou namelijk behouden blijven.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘Ontwerp iPad 2022 minder spannend dan gedacht’

Later dit jaar brengt Apple de tiende versie van de gewone iPad uit. De website MySmartPrice wist de hand te leggen op grove renders. Als die kloppen, krijgt het ontwerp van de betaalbare tablet eindelijk een update. De randen boven en onder het scherm worden dunner, maar zijn niet gelijk aan de zijkanten, zoals op de iPad Air en iPad Pro. Daardoor blijft er ruimte voor de thuisknop. Eigenlijk dachten we dat Apple daar dit jaar afscheid van zou nemen.

Wel zijn de randen van het apparaat volgens de renders volledig vlak. Dat betekent waarschijnlijk dat de iPad 2022 ondersteuning krijgt voor de Apple Pencil 2. Die kun je eenvoudig magnetisch opladen door hem op de zijkant te klikken. De iPad 2021 kun je alleen gebruiken met de eerste Apple Pencil, die je oplaadt door hem in de Lightning-poort te stoppen. Dat is een stuk onhandiger.

Op de achterkant van de tablet zien we dat Apple een camera-eiland toevoegt aan het ontwerp van de iPad 2022. Tot nu toe viel de camera op de goedkoopste iPads altijd weg in de behuizing. Er is nog steeds slechts één lens te zien, maar die is mogelijk dus wel beter dan het exemplaar op de huidige instapper. Verder lijkt er een flitser of microfoon op de uitstulping te zitten.

Stereospeakers en een groter scherm

Heel vrolijk worden we van de speakers die zowel aan de boven- als aan de onderkant te zien zijn. Dat betekent dat je eindelijk van echt stereogeluid geniet wanneer je bijvoorbeeld een serie kijkt op Netflix. Op Apples meest voordelige tablets zaten tot nu toe alleen speakers aan de onderkant.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

MySmartPrice bevestigt verder veel van de specificaties die we eerder al lazen. De iPad 2022 draait op een snellere A14-chip en krijgt een groter scherm van 10,5 of 10,9 inch. Het huidige model heeft een A13-processor en een 10,2 inch-display. Met het Cellular-model kun je straks ook gebruikmaken van 5G. Het is nog niet duidelijk of Apple vasthoudt aan de Lightning-poort of overstapt naar usb-c, zoals op de duurdere iPads in het assortiment.

Veel iPads dit najaar

Apple brengt de iPad 2022 vermoedelijk dit najaar uit op een speciaal evenement. We verwachten dan ook de iPad Pro 2022 te zien. Die draait op een snellere M2-processor en krijgt wellicht een glazen achterkant. Daardoor zou je de tablet draadloos op kunnen laden. Apple voorziet de tablets mogelijk ook van een wat grotere batterij.

Wil je op de hoogte blijven van het laatste Apple-nieuws? Houd onze website dan in de gaten, meld je aan voor onze nieuwsbrief en download de gratis iPhoned-app!

Lees het laatste nieuws over Apple: