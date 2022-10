iPad 2022 komt eraan: hoesje al te koop in Amerikaans warenhuis

Bij de Amerikaanse Target is een hoesje voor de iPad 2022 verschenen. De release van de iPad 2022 is dus nabij. iPhoned vertelt je alles wat je moet weten over de nieuwe budget-iPad!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPad 2022 hoesje te koop in Amerikaans warenhuis

In de Amerikaanse Target is een hoesje van de iPad 2022 verschenen. De release laat nu niet meer lang op zich wachten. Volgens de laatste geruchten verschijnt de iPad 2022 zelfs later vandaag (dinsdag 18 oktober).

Twittergebruiker @roeeban spotte het hoesje en plaatste de foto’s op Twitter. Hieronder kun je de foto’s bekijken.

Als je goed naar de foto’s kijkt zie je dat het hoesje van de iPad 2022 ondersteuning heeft voor de Apple Pencil 2. Dat betekent dat je de Apple Pencil 1 waarschijnlijk niet meer kunt gebruiken op de 10e generatie iPad.

Dat ligt overigens ook in lijn met de verwachtingen, omdat de iPad 2022 een usb-c-aansluiting gaat krijgen. De Apple Pencil 1 gebruikt namelijk de Lightning-kabel om op te laden. Volgens de geruchten krijgt de nieuwe budget-iPad ook een groter display van 10,5 inch en platte randen net zoals de iPad Pro en de iPad Air.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Verder krijgt de iPad 2022 een A13 Bionic chip, die je misschien nog wel kent van de iPhone 12. Ook komt er een bescheiden upgrade voor de 12 megapixel frontcamera met Center Stage (Middelpunt). Verder krijgt de iPad 2022 standaard meer opslag. De iPad 2021 is beschikbaar vanaf 64GB opslag, verwacht wordt dat de iPad 2022 standaard 128GB krijgt.

Waarschijnlijk blijft ook Touch ID nog aanwezig op de iPad 2022. Een paar maanden geleden verschenen er al renders van de iPad 2022 waarop zelfs de thuisknop nog te zien was. Op de foto van het iPad 2022-hoesje niet echt een thuisknop te spotten. Daarom hopen we stiekem dat Apple Touch ID bij de nieuwe iPad in de aan/uit-knop heeft verwerkt en niet voor een thuisknop heeft gekozen …

Wil je altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!