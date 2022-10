iPad 2022 ondersteunt alleen Apple Pencil 1 (maar waarom?)

De iPad 2022 ziet er leuk uit met al die kleurtjes, maar ondanks alle verwachtingen heeft de tablet alleen ondersteuning voor de Apple Pencil 1. Waarom heeft Apple niet gekozen voor de Apple Pencil 2?

iPad 2022 werkt alleen met Apple Pencil 1

Apple heeft de nieuwe iPad 2022 niet via een Apple-event getoond, maar kwam met een aantal persberichten waarin de nieuwe tablet werd voorgesteld. De toffe kleuren en het nieuwe design sprongen meteen in het oog.

Maar een ding was wel vreemd: de iPad 2022 ondersteunt alleen de Apple Pencil 1. Stiekem best raar, want de Lightning-poort is bij de iPad 2022 verdwenen en die heb je nodig om de eerste generatie Apple Pencil op te laden.

Speciale adapter voor Apple Pencil 1

Daar heeft Apple iets op gevonden, maar een fijne oplossing is het zeker niet. Wanneer je nu een Apple Pencil 1 koopt krijg je er een USB‑C-naar-Apple Pencil-adapter bij. Die adapter prik je dan op de Lighting-aansluiting van je Pencil. Vervolgens moet je de usb-c-oplaadkabel van je iPad erbij pakken om de pencil te verbinden met de tablet of het oplaadblokje. Wanneer je dacht dat het er al vreemd uitzag om de Apple Pencil 1 rechtstreeks in je iPad te steken …

Maar wat als je al een Apple Pencil 1 hebt en een iPad 2022 wilt kopen? Ook daarvoor heeft Apple een oplossing bedacht. Het adaptertje kun je dan zelf aanschaffen, voor 10 euro.

iPad 2022: waarom geen ondersteuning Apple Pencil 2?

Het zou beter zijn geweest als Apple bij de iPad 2022 ondersteuning voor de Apple Pencil 2 had ingebouwd. Die laat je namelijk op door hem op de magnetische rand van de iPad te klikken. Zowel de iPad Air als de iPad Pro hebben deze functie.

Maar Apple heeft bij de iPad 2022 de camera verplaatst. Die zit nu in de lange kant van de tablet (daar waar je bij de Air en de Pro de Pencil 2 kunt opladen). Dat heeft er waarschijnlijk voor gezorgd dat Apple niet de magneten die nodig zijn voor het opladen van de Apple Pencil 2 in de rand kan verwerken.

Opladen van de Apple Pencil 2 bij de iPad Air 2022

De Apple Pencil 2 op een van de kortere kanten opladen is ook niet mogelijk, want daar zit de aan/uit-knop met Touch ID. Aan de andere kant vind je de usb-c-poort. Apple zou dan teveel aan het design moeten gaan sleutelen.

Tijd voor de Apple Pencil 3?

Het kan natuurlijk ook zo zijn dat Apple op dit moment bezig is met een nieuwe Apple Pencil. Misschien krijgt de Apple Pencil 3 wel een usb-c-aansluiting, zodat je hem straks met de iPad 2022 kunt opladen en gebruiken.

Wanneer de Apple Pencil 3 gaat komen is niet bekend. De eerste Apple Pencil verscheen in november van 2015. De tweede generatie kwam in november 2018 uit. Eigenlijk loopt Apple al wat achter met de introductie van een nieuwe Apple Pencil, dus het wordt hoog tijd voor een update!

Lees meer: Apple Pencil 3 wordt een grote update (en dit is waarom)

Apple Pencil alternatief: Crayon

En vind je nou dat adaptertje helemaal niets? Probeer dan een Logitech Crayon. De Crayon van Logitech is een prima tekenstylus voor de iPad, die door honderden apps wordt ondersteund. Het is wel jammer dat drukgevoeligheid ontbreekt, maar hij is dan ook een stuk goedkoper.

De stylus kost 69,95 euro en is onder andere te koop bij Logitech. En opladen? Dat doe je met een Lightning-kabel!

