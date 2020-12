De iPad 2021 krijgt wederom Touch ID, heeft betere hardware aan boord en verschijnt sneller dan verwacht. Apple voert echter geen veranderingen aan het design door. Ook de prijs van de nieuwe instaptablet blijft ongewijzigd.

‘iPad 2021 heeft wederom Touch ID en betere hardware’

Althans, als de anonieme bronnen van cnBeta het bij het juiste eind hebben. De Chinese website claimt te hebben gesproken met bronnen in de productieketen van Apple. Zij melden dat het bedrijf momenteel sleutelt aan een opvolger van de iPad 2020, Apples huidige instap-tablet, die in de lente van volgend jaar moet uitkomen.

De iPad 2021, zoals het apparaat vermoedelijk gaat heten, zou met name stappen op hardwaregebied zetten. Volgens cnBeta wordt de betaalbare Apple-tablet bijvoorbeeld aangestuurd door de A13-chip, een processor die ook in de iPhone 11, iPhone 11 Pro en iPhone 11 Pro Max te vinden is. De iPad 2020 draait op een A12. Deze is ook te vinden in de iPhone XR, een telefoon uit 2018.

Verder claimt cnBeta dat de iPad 2021 bij 64GB opslagcapaciteit begint, dubbel zoveel als het huidige model. De Chinese website denkt verder dat de instaptablet wederom een Touch ID-vingerafdrukscanner krijgt. Of deze scanner in de aan-/uit-knop verwerkt zit, zoals bij de meest recente iPad Air, wordt uit het bericht niet duidelijk.

Wel schrijft cnBeta dat de nieuwe instap-iPad een Lightning-aansluiting krijgt en dus geen usb-c-poort, zoals de iPad Pro en iPad Air hebben. Usb-c wordt breder ondersteund dan Apples eigen Lighting-standaard en daardoor kun je bijvoorbeeld makkelijker randapparatuur als een harde schijf aansluiten. Tot slot speculeert cnBeta dat de nieuwe iPad een iets groter scherm krijgt: 10,5 inch. De iPad 2020 heeft een 10,2 inch-paneel.

‘iPad-release eerder dan verwacht’

De Chinese website is geen gevestigde naam in het Apple-geruchtencircuit. Neem de informatie dus met een korreltje zout. De meest recente iPad kwam bijvoorbeeld afgelopen september uit en het lijkt daarom onlogisch dat Apple de opvolger al in de lente van 2021 gaat uitbrengen. Tot slot vermoedt cnBeta dat de nieuwe iPad net zoveel kost als het huidige model: 389 euro.

