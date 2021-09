Slechte beschikbaarheid duidt op snelle release nieuwe iPad 2021

Apple heeft eindelijk de uitnodiging voor een evenement op 14 september verstuurd. Dat event draait uiteraard om de iPhone 13, maar er is nu ook al een duidelijke aanwijzing voor de release van de iPad 2021.

iPad 2021 release dichtbij

Apple-kenner Mark Gurman viel op dat de levertijd in de Apple Store voor de ‘gewone’ iPad (2020) behoorlijk lang is. Als je nu zo’n iPad bestelt, krijg je ‘m pas begin oktober in huis. In combinatie met het Apple-event volgende week en een aantal eerdere geruchten, is dat een goed teken voor een nieuwe iPad.

Met deze nieuwe instap-iPad – laten we hem iPad 2021 noemen – wil Apple zich vooral op scholieren en studenten richten. Hij zal ongetwijfeld een snellere processor krijgen, maar welke precies is nog onduidelijk. Omdat Apple de prijs laag wil houden, rekenen wij op een A13- of A14-chip in plaats van de gloednieuwe A15 uit de iPhone 13.

Het design wordt lichtjes aangepast. De iPad 2021 houdt zijn thuisknop en de vrij dikke randen rondom het scherm, maar hij wordt wel een stukje dunner. Handig als je hem elke dag mee naar school sjouwt. Hij gaat waarschijnlijk heel erg lijken op de derde generatie van de iPad Air. Dat is de versie met thuisknop uit 2019, niet de nieuwste generatie uit 2020.

En de iPad mini?

Volgens de geruchten gaat Apple ook nog een nieuwe iPad mini aankondigen volgende week. Deze is echter nog prima leverbaar in de Apple Store. Mogelijk komt deze tablet dus iets later.

Bij de iPad mini is er ook geen sprake van grotere veranderingen. De kleinste iPad moet namelijk hetzelfde randloze design krijgen dat wel al kennen van de nieuwste iPad Air en iPad Pro. Ook horen we geluiden dat de iPad mini wél meteen een flinke stap vooruit maakt en de A15-chip krijgt. Meer weten over al onze verwachtingen? Bekijk vooral onderstaande video.