iPad 2021 en iPad mini 2021 onthuld: verbeteringen voor populaire tablets

Tijdens het Apple september-event is een nieuwe iPad aangekondigd. De betaalbare tablet heeft verschillende verbeteringen gekregen en is daardoor klaar voor de toekomst. Ook de iPad mini is vernieuwd.

iPad mini 2021 officieel: dit zijn de verbeteringen

Tijdens het iPhone 13-event is een nieuwe, betaalbare iPad aangekondigd. De nieuwe iPad 2021 heeft de A13 Bionic-processor, die 20 procent sneller is dan de chip die in de vorige iPad zat. Volgens Apple is de iPad sowieso heel veel sneller dan de meeste Chromebooks die je op dit moment kunt kopen.

Daarnaast heeft de betaalbare iPad een nieuwe 12 megapixel-hoofdcamera, die veel betere foto’s moet maken. Het scherm heeft bovendien True Tone-ondersteuning gekregen, waardoor het display zich aanpast aan de lichtomstandigheden. Dit kennen we van de iPhones en veel andere Apple-producten.

Het design is verder nauwelijks veranderd. Dit betekent dat je nog steeds flinke schermranden hebt en een Touch ID-vingerafdrukscanner. Geen Face ID-gezichtsherkenning dus, maar simpelweg de vertrouwde homeknop. Ook gebruikt de iPad 2021 nog een Lightning-poort en geen usb-c-aansluiting.

Ook nieuw: iPad mini 2021

Voor de iPad mini is een veel grote upgrade beschikbaar. Niet alleen heeft de compacte tablet een compleet nieuw design, maar hij is ook aanzienlijk sneller. Het design van de iPad mini 2021 lijkt op dat van de meest recente iPad Air, met dunne randen en een Touch ID-vingerafdrukscanner in de homeknop.

Het display is 8,3 inch groot en heeft afgeronde schermranden. De randen van het apparaat staat ‘rechtop’, net als bij de iPhone 12-telefoons. Belangrijk om te weten is dat de iPad mini 2021 geen mini-led-display heeft, in tegenstelling tot de iPad Pro van eerder dit jaar. Het gaat simpelweg om een ‘standaard’ lcd-scherm, dat wel mooie kleuren produceert en er lekker scherp uitziet.

Een andere belangrijke verbetering: de iPad mini 2021 heeft een usb-c-aansluiting, waardoor je bijvoorbeeld accessoires kan aansluiten op het apparaat. Denk bijvoorbeeld aan een camera. Ook 5G-ondersteuning is aanwezig en de 12 megapixel-camera op de achterkant is verbeterd.

Ook heel fijn is dat de iPad mini 2021 sneller oplaadt dankzij de 20 Watt-oplader. Bij vorige iPad mini’s zat nog een langzamere adapter, waardoor je erg lang moest wachten totdat de tablet weer vol zat. De tweede generatie Apple Pencil is ook met de nieuwe mini-iPad te gebruiken.

iPad (mini) 2021 release en prijs

De nieuwe iPad 2021 is vanaf vandaag te bestellen en ligt op 24 september in de winkels. Dit geldt ook voor de iPad mini 2021. Beide toestellen komen in een wifi en cellular. Fijn is dat Apple de standaard-iPad voorziet van meer opslagruimte: 64GB.

Wat de tablets in Nederland en België gaan kosten, lees je hieronder. Ook hier zijn de nieuwe iPads vanaf 24 september officieel te koop.