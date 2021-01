‘iPad 2021 wordt dunner en lichter, Pro-modellen houden huidige design’

De iPad 2021, de nieuwe instaptablet van Apple, wordt volgens geruchten dunner en lichter dan zijn voorganger. Het design zou sterk lijken op dat van de iPad Air 2019. Aan het ontwerp van de nieuwe Pro-modellen verandert naar verluidt niets.

‘iPad 2021 lijkt op iPad Air 2019’

De iPad 2021 wordt lichter en dunner dan het huidige instapmodel, de iPad 2020. Dat beweert het redelijk betrouwbare Macotakara, dat zich baseert op bronnen uit de productieketen van Apple. De nieuwe iPad zou veel weg hebben van de iPad Air 2019, maar wel een iets kleiner scherm krijgen van 10,2 inch. Eerdere geruchten zeiden al dat de iPad 2021 wederom Touch ID en betere hardware krijgt.

Het gewicht van de iPad 2021 zou 460 gram bedragen. Het huidige model weegt 490 gram. De dikte neemt volgens Macotakara af van 7,5 naar slechts 6,3 millimeter.

De iPad 2021 zou lijken op de iPad Air 2019

Dat betekent vermoedelijk dat de iPad 2021 een gelamineerd scherm krijgt. Bij een dergelijk display zit er geen luchtlaagje tussen het glas en het scherm zelf. Dat zorgt voor minder reflecties en een betere beeldkwaliteit. Het maakt de tablet daarnaast dus een stuk dunner.

Dat Apple het instapmodel een mooier scherm wil geven, is geen grote verrassing. De iPad Air 2020 is qua design richting de Pro-modellen opgeschoven. Daardoor is er aan de onderkant van de markt ook ruimte voor verbetering.

‘Nieuwe iPad Pro-modellen houden huidige ontwerp’

De nieuwe iPad Pro’s houden volgens de bron het huidige design. Wel zou de snelheid van de nieuwe top-modellen er flink op vooruit gaan. Volgens onbevestigde berichten krijgt de iPad Pro 2021 daarnaast een mini-led-scherm, dat onder andere voor een hoger contrast moet zorgen. Macotakara schrijft daar echter niets over.

De iPad Pro 2021 verschijnt mogelijk in maart. Wanneer Apple het nieuwe instapmodel presenteert, is nog even afwachten. De iPad 2020 is pas sinds afgelopen november verkrijgbaar, dus het kan best tot de herfst duren voor er een opvolger komt. Er gaan echter ook geruchten dat Apple de iPad 2021 al in de lente lanceert.

