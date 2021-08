‘iPad (2021) heeft nieuw design met dunnere randen, komt dit najaar uit’

Apple is van plan om later dit jaar de iPad (2021) uit te brengen. De nieuwe instaptablet is helemaal gericht op studenten en krijgt een vernieuwd design met dunnere schermranden.

Gerucht: iPad (2021) heeft nieuw design

Dat zegt Mark Gurman, verslaggever voor Bloomberg News. De insider claimt dat Apple later dit jaar een nieuwe instaptablet uitbrengt. We zijn inmiddels aanbeland bij de negende generatie iPad.

Volgens Gurman maakt Apple deze tablet met scholieren en studenten in het achterhoofd. Daarom zou de tablet een stuk lichter worden dan zijn voorgangers, zodat ‘ie makkelijker te vervoeren is en in alle tassen past.

Smallere randen en snellere chip

Daarbij schijnen ook de schermranden kleiner te worden, waardoor het display naar verhouding groeit. Aan het formaat zelf wordt niet gesleuteld. Gurman denkt dat Apple vasthoudt aan Touch ID, de vingerafdrukscanner onder het scherm waarmee je het scherm ontgrendelt.

Op hardwaregebied zou Apple de iPad (2021) een veel snellere processor meegeven. Dat is geen overbodige luxe, want de vorige iPad (uit 2020) heeft een A12-processor. Dit dezelfde chip als de iPhone XR-telefoon die in 2018 uitkwam en inmiddels wel een opfrisser kan gebruiken.

Dit verwachten we van Apple in 2021

Tot slot claimt Gurman dat de iPad (2021) in het “najaar” uitkomt, zonder een specifieke maand of datum te noemen. Eerder zei de Bloomberg-journalist dat Apple dit jaar nog drie evenementen organiseert.

Het eerste, en direct ook belangrijkste, event vindt in september plaats. Dan kondigt Apple de opvolger van de iPhone 12 aan. Naar het schijnt wordt de iPhone 13 een bescheiden upgrade ten opzichte van zijn voorganger.

De twee overige Apple-events zouden in het teken staan van de iPad en Mac. Mogelijk wordt de hierboven besproken iPad (2021) dus in oktober of november van dit jaar onthuld.

