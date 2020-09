In deze vergelijking zetten we de iPad 2020 en iPad 2019 tegenover elkaar en geven we een aankoopadvies. Dit zijn de verbeteringen van het nieuwe iPad-instapmodel.

iPad 2020 vs iPad 2019: 4 vernieuwingen

Zoals ieder jaar brengt Apple ook in 2020 een update uit voor de iPad. Het nieuwe model is onder meer sneller en duurzamer dan zijn voorganger, maar grote veranderingen blijven uit. Dit zijn de belangrijkste verschillen tussen de iPad 2020 en iPad uit 2019.

1. Sneller

Aan het design van de nieuwe iPad is niet gesleuteld. Dat is jammer, want anno 2020 ziet Apples instaptablet er behoorlijk gedateerd uit. Dé blikvanger van de nieuwe iPad komen we daarom pas onder de motorkap tegen. Het nieuwe instapmodel draait namelijk op de A12 Bionic-processor. Deze is zo’n 40 procent sneller dan de vorige iPad-chip.

De A12-processor uit 2018 zit ook in de iPhone XR, iPhone XS en iPhone XS Max. Het gaat dus niet om Apples nieuwste processor, dat is hoogstwaarschijnlijk de A14, maar ten opzichte van de A10 Bionic uit de iPad 2019 is het een behoorlijke vooruitgang.

Praktisch komt het erop neer dat de nieuwe instaptablet dus beter geschikt is om mee te gamen, films op te kijken en te tekenen. Daarover gesproken: de iPad 2020 kan nog steeds alleen maar overweg met de eerste generatie Apple Pencil. Wil je per se de Apple Pencil 2 gebruiken, dan kun je dus beter voor de iPad Air 2020 gaan.

2. Neural Engine

Verder heeft de iPad 2020 een Neural Engine, in tegenstelling tot zijn voorganger. Dit zegt je misschien weinig, maar deze Apple-chip zorgt ervoor dat allerlei kunstmatige intelligentie-taken soepel verlopen. Je gebruikt de Neural Engine bijvoorbeeld tijdens het bewerken van foto’s, wanneer je met Siri praat of in augmented reality-apps, zoals die van IKEA.

3. Sneller opladen

Bij aanschaf van de iPad 2020 krijg je een 20 Watt-oplader meegeleverd in de verpakking. De iPad 2019 is inmiddels niet meer bij Apple verkrijgbaar, maar werd met 10 Watt-adapter geleverd. Oftewel: de nieuwe iPad laadt veel sneller op dan zijn voorganger.

4. Duurzamer

Apple wil in 2030 volledig CO2-neutraal zijn en daarom worden nieuwe producten steeds duurzamer. De behuizing van de nieuwe iPad is bijvoorbeeld van 100 procent gerecycled aluminium gemaakt en bevat de verpakking houtvezels die afkomstig zijn uit duurzaam beheerde bossen.

iPad 2020 vs iPad 2019: het overstappen waard?

Dus, is de iPad 2020 het overstappen waard? Dat ligt eraan. Gebruik je nu een iPad (zevende generatie) uit 2019? Dan zijn de verschillen minimaal. De nieuwe iPad is een stuk sneller, maar heeft precies hetzelfde design, schermgrootte en camera’s. Ben je op zoek naar écht grote veranderingen? Dan kun je waarschijnlijk beter even op de volgende generatie wachten, of naar de geheel vernieuwde (en razendsnelle) iPad Air 2020 kijken.

Gebruik je momenteel een wat oudere iPad, uit bijvoorbeeld 2016 of 2017? Dan is de nieuwe iPad wel degelijk het overwegen waard. Hij is niet alleen veel krachtiger, maar heeft ook een groter scherm, kan overweg met Apples Magic Keyboard (en daarmee als een soort laptop dienen) en is bovenal nog steeds relatief goedkoop.

iPad 2020 kopen

Wil je de iPad 2020 kopen? Gebruik dan onderstaande prijsvergelijker om de beste deals te vinden. Wil je meer weten over de instaptablet? Check dan onze uitgebreide iPad 2020-overzichtspagina. Hierin bespreken we de nieuwe iPad tot in detail.