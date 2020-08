Nadat Apple eerder dit jaar de iPad Pro al een update gaf, is over een paar weken de ‘gewone’ iPad aan de beurt. Dit verwachten we van de iPad 2020, Apples nieuwe instaptablet.

iPad 2020 verwachtingen: 5 dingen die we al (denken te) weten

Zoals het er nu naar uitziet onthult Apple over een paar weken minstens zes nieuwe producten. De hoofdrol is weggelegd voor de iPhone 12, die uit vier modellen lijkt te gaan bestaan. Daarnaast verwachten we een nieuwe Apple Watch en iPad te zien. In dit artikel blikken we vooruit op laatstgenoemde.

1. Design en scherm

De iPad 2019 was met zijn schermformaat van 10,2 inch een flink stuk groter dan zijn voorganger. Volgens geruchten doet het 2020-model hier nog een schepje bovenop. De iPad 2020 krijgt volgens Ming-Chi Kuo, een doorgaans betrouwbare bron, een 10,8 inch-display.

Het is nog onduidelijk of het design op de schop gaat of hetzelfde blijft. Apples goedkoopste tablet ziet er al jaren ongeveer hetzelfde uit en heeft vrij dikke randen aan de boven- en onderkant van het scherm. Een nieuw, moderner design met groter scherm zou dus niet misstaan, maar dat dit gaat gebeuren is geen zekerheid.

2. Processor

Ken je de iPhone XR nog, de Apple-instaptelefoon van 2018? Volgens geruchten krijgt de iPad 2020 dezelfde processor als dit toestel. Dit betekent dat Apple zijn goedkoopste tablet van 2020 met een A12-processor uitrust. Deze chip is nog steeds snel genoeg voor alledaagse taken, maar niet zo rap als de processor van de iPad Pro 2020.

3. Software: iPadOS 14

Vorig jaar kreeg de iPad zijn eigen besturingssysteem: iPadOS. Om geen verwarring te zaaien gaf Apple deze software direct versienummer 13 mee. Inmiddels zijn we een jaar verder en over een paar weken komt iOS 14 uit, en dus ook iPadOS 14.

Daar waar iOS 14 enkele grote, nieuwe functies toevoegt – zoals het kunnen plaatsen van widgets – is iPadOS 14 een bescheiden update. Al met al is de nieuwe softwareversie vooral stabieler, in plaats van revolutionair. De grootste toevoegingen, zoals de nieuwe vertaal-app, gaan namelijk aan onze (Nederlandse) neus voorbij. Lees er alles over in onderstaande preview.

4. Onthulling in september

De nieuwe iPad wordt in het najaar van 2020 onthuld. Wanneer precies, is nog even de vraag. De plannen van het bedrijf lekken normaal gesproken al vroegtijdig uit, maar 2020 is een raar jaar voor de hele wereld, dus ook voor Apple.

Wel weten we zeker dat de iPhone 12-serie ‘een paar weken later’ dan gebruikelijk in de winkels ligt. Mogelijk betekent dit dat overige producten, zoals de iPad 2020, ook vertraagd zijn. Jon Prosser, een bekende naam in het Apple-wereldje, claimt dit in ieder geval wel.

De techjournalist denkt dat Apple de iPad 2020 (samen met de Apple Watch 6) in de eerste week van september 2020 via een persbericht wereldkundig maakt. De iPhone 12-telefoons zouden vervolgens later op een apart evenement worden onthuld.

Dit is een ietwat vreemde gang van zaken, maar het zou kunnen. Apple onthulde de iMac 2020 met 27 inch-scherm bijvoorbeeld ook via een persbericht. In het verleden werden ook de iPad Air 2019 en iPad mini 2019 bijvoorbeeld zo bekendgemaakt.

5. Verwachte iPad 2020 prijs

Al met al lijkt het er dus op dat de iPad 2020 geen revolutionaire stappen gaat zetten. Omdat de tablet grotendeels dezelfde specificaties heeft als zijn voorganger en op hetzelfde publiek gericht is, verwachten we dat het prijskaartje ongeveer hetzelfde blijft. Dat betekent wellicht het volgende voor de iPad 2020 prijs:

iPad 2020 met 32GB: 389 euro

iPad 2020 met 128GB: 489 euro

iPad 2020 met 32GB én mobiel internet: 529 euro

iPad 2020 met 128GB én mobiel internet: 629 euro

Druk najaar voor Apple

2020 belooft een bomvol jaar voor Apple te worden. Het bedrijf zou dit jaar niet drie, maar nog vier telefoons gaan uitbrengen. Tot het zo ver is zijn we op iPhoned druk bezig met vooruitblikken.