Apple heeft een nieuwe instaptablet aangekondigd. De iPad (2020) is officieel onthuld en onder meer krachtiger dan zijn voorganger. Dit moet je weten.

iPad 2020 officieel gepresenteerd: dit zijn de verbeteringen

De nieuwe instap-iPad is even groot (10,2 inch) als zijn voorganger. Het design is niet op de schop gegaan, maar de processor heeft wel een update gekregen. De tablet draait nu op dezelfde A12 Bionic-chip als die van de iPhone XR. Dat is een enorme vooruitgang.

Apple zegt dat de nieuwe iPad 40 procent sneller is dan zijn voorganger en er op grafisch gebied ook ruim op vooruit gaat. De gpu (de grafische processor) is twee keer zo snel.

Dit is een flinke verbetering ten opzichte van de iPad (2019), die draait op de A10 Fusion-chip. Deze processor is behoorlijk oud en werd met de iPhone 7 geïntroduceerd. Op het gebied van prestaties maakt de nieuwe iPad dus een grote stap vooruit. De tablet heeft verder een Lightning-poort en dus geen modernere usb-c-aansluiting.

Wel heeft de goedkope iPad ondersteuning voor de nieuwe Apple Pencil, zodat je de stylus kunt gebruiken om schetsen te maken, te schrijven en allerlei apps te gebruiken. De nieuwe tablet kan ook overweg met toetsenborden, waardoor het apparaat productiever wordt.

iPad (2020) release en prijzen

De iPad (2020) gaat 389 euro kosten. De tablet is vanaf vandaag te pre-orderen en hij ligt vrijdag in de winkels. Daarvoor krijg het model met 32GB aan opslagruimte. De variant met 128GB opslag kost 489 euro. De nieuwe tablet komt in drie kleuren: spacegrijs, zilver en goud.

iPad (2020, wifi en 32GB): 389 euro

iPad (2020, wifi en 128GB): 489 euro

iPad (2020, cellular en 32GB): 529 euro

iPad (2020, cellular en 128GB): 629 euro

Software: iPadOS 14

Daarnaast krijgt de iPad 2020 een frisse software-update: iPadOS 14. De software is vooral een subtiele verbetering ten opzichte van zijn voorganger. Veel apps hebben bijvoorbeeld een nieuwe weergave die een extra kolom aan de linkerkant toevoegt, net als op macOS. Ook de zoekfunctie is verder verbeterd. iPadOS 14 is vanaf morgen (16 september) te downloaden.

