Apple brengt in 2020 nog één iPad uit. Deze krijgt een schermformaat van 10,8 inch. In de eerste maanden van 2021 volgt een iPad mini, die iets groter wordt dan zijn voorganger.

Dat claimt Ming-Chi Kuo, een autoriteit als het op onaangekondigde Apple-producten aankomt. De analist deelt zijn verwachtingen in een onderzoeksrapport dat MacRumors in handen heeft gekregen. De insider denkt dat Apple op korte termijn twee iPads uitbrengt: een iPad met 10,8 inch-scherm en een nieuwe iPad mini.

Kuo maakt niet duidelijk of eerstgenoemde een opvolger is van de iPad 2019, of dat het om een Air-model gaat. Hoe dan ook, de mysterieuze iPad belooft groter te worden dan de bestaande modellen. De iPad Air 2019 heeft namelijk een 10,5 inch-scherm, terwijl de iPad 2019 op 10,2 inch blijft steken.

De beroemde analist maakt dus niet duidelijk of de nieuwe Apple-tablet een regulier model is, of een Air-versie. Een eerder bericht van Digitimes, dat regelmatig foute voorspellingen doet, claimt dat het om een iPad Air gaat. De Taiwanese website bracht namelijk eerder naar buiten dat Apple momenteel aan een grotere iPad Air met 10,8 inch-scherm sleutelt.

Kuo: iPad mini verschijnt in 2021

Over de 8,5 inch-iPad laat Kuo geen twijfel bestaan. Dit model wordt de opvolger van de iPad mini. Na een afwezigheid van meer dan 4 jaar bracht Apple vorig jaar een nieuwe, compacte tablet uit. De iPad mini 2019 heeft een 7,9 inch-scherm. Als Kuo gelijk heeft, betekent het dat Apples meest handzame tablet flink groter wordt.

Verder geeft Kuo aan dat de nieuwe iPad mini pas in 2021 verschijnt. Saillant genoeg geeft hij aan dat zowel de iPad die in 2020 verschijnt, als het model dat een jaar later wordt uitgebracht wél standaard een oplader in de doos hebben.

Dit schopt tegen het zere been van mensen die naar de iPhone 12 uitkijken. Kuo gaf afgelopen week namelijk al aan dat de nieuwe Apple-telefoons hoogstwaarschijnlijk zonder oplader geleverd worden; die moet je er nog los bij kopen.

Geruchten spreken elkaar tegen

De tijd gaat uitwijzen of de Apple-insider gelijk heeft, of niet. De geruchtenmolen over de iPhone 12 en nieuwe iPads draait op volle toeren en vrijwel dagelijks duiken nieuwe berichten op.

Het is hierbij opvallend dat de geruchten elkaar vaak tegenspreken. De ene bron claimt bijvoorbeeld dat de iPhone 12 standaard een snellere 20 Watt-oplader krijgt, terwijl Kuo dus bijvoorbeeld zegt dat er überhaupt geen oplader in het doosje zit.

Dit najaar krijgen we waarschijnlijk antwoorden. Rond september onthult Apple namelijk altijd haar nieuwe iPhones. Hierbij worden soms ook andere producten uit de doeken gedaan, zoals iPads.

