Apple gaat de betaalbare iPad 2020 uitrusten met een A12-processor. Deze chip, die we kennen van de iPhone XR, is een stuk krachtiger dan de A10-processor van de huidige iPad 2019.



Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Gerucht: iPad 2020 heeft A12-processor

Dat claimt een anoniem, maar tot dusver betrouwbaar account op Twitter. In een nogal cryptisch bericht beschrijft de tipgever dat de iPad 2020 een A12-processor onder de motorkap krijgt. Deze chip kennen we van de iPhone XR, het betaalbare instapmodel van 2018. Het anonieme Twitter-account laat een specifieke datum in het midden.

Sinds enkele jaren brengt Apple een budget-iPad uit. Sinds vorig jaar heeft het instapmodel een 10,2 inch-scherm. De iPad 2019 is daarmee forst groter dan de modellen uit 2017 en 2018, die nog een 10,2 inch-display hebben. De processor is echter hetzelfde gebleven. Zowel het 2018- als 2019-model hebben een A10-chip, die inmiddels verouderd is. Een iPad 2020 met A12-processor is in theorie dus een welkome en krachtigere vervanger.

De voorspelling van het anonieme Twitter-account valt samen met een eerder gerucht van Ming-Chi Kuo, een autoriteit als het op Apple-ontwikkelingen aankomt. De analist meldde eerder deze week dat het bedrijf uit Cupertino momenteel aan twee tablets sleutelt.



‘Twee iPads in 2020’

Kuo claimt dat Apple werkt aan een 10,8 inch-exemplaar en een kleinere iPad van tussen de 8,5 en 9-inch. Met het nieuwste bericht is het aannemelijk dat de instap-iPad van dit jaar dus een 10,8 inch-scherm krijgt. De kleinere versie betreft overduidelijk een iPad mini. Apple bracht vorig jaar nog een nieuwe versie van deze handzame tablet uit.

De aankondiging van de iPad 2020 vindt mogelijk in september plaats, gelijktijdig met de onthulling van de iPhone 12. Ook zou Apple ervoor kunnen kiezen om de betaalbare iPad middels een persbericht wereldkundig te maken.

De afgelopen periode kiest de iPhone-maker steeds vaker voor zo’n aankondigingsstrategie. De MacBook Air 2020, nieuwe MacBook Pro en iPhone SE 2020 werden bijvoorbeeld ook zonder evenement gepresenteerd. Download de iPhoned-app om op de hoogte te blijven van alle Apple-nieuwtjes.

Het laatste nieuws over Apple