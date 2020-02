iPad 2019 is verkoopsucces, Apple vergroot voorsprong op concurrentie

Dat Apple marktleider is op de tabletmarkt is geen verrassing. De voorsprong wordt alsmaar groter; afgelopen kwartaal bleek vooral de nieuwe iPad 2019 een verkoopsucces.

Eén op drie verkochte tablets is iPad

In de laatste drie maanden van vorig jaar zat er bij elke drie tablets die wereldwijd werden verkocht, minimaal één iPad bij. De tablets van Apple hebben dat kwartaal een marktaandeel van 36,5 procent in handen, wat neerkomt op 15,9 miljoen stuks. De belangrijkste concurrent, Samsung, verkoopt nog niet half zoveel.

Over het hele jaar 2019 wist Apple ook flink meer iPads te verkopen dan in het jaar daarvoor. Het aantal verkochte exemplaren steeg met 15 procent. Daarmee wordt het gat tussen Apple en de tablet-concurrenten groter. Het totaal aantal tablets dat wereldwijd werd verkocht, daalde namelijk in 2019. Dit blijkt uit cijfers van marktonderzoeker IDC.

Verkoopsucces iPad 2019

De stuwende kracht achter het verkoopsucces is de iPad 2019 met 10,2 inch-scherm, die in september van vorig jaar werd gepresenteerd. Dit relatief betaalbare model is goed voor het overgrote deel van alle iPads die vorig kwartaal verkocht werden: 65 procent.

Zo’n verkoopknaller ontbrak bij de concurrenten. Samsung breidde zijn tabletaanbod uit, maar zag de verkopen dalen. Huawei had het moeilijk, deels te wijten aan de strubbelingen rond het handelsverbod in de Verenigde Staten. Amazon wist tijdens de Black Friday-uitverkopen nog flink wat van zijn Fire-tablets te verkopen, maar kon niet voorkomen dat het aantal over de hele drie maanden toch flink daalde. Alleen Lenovo wist in de krimpende tabletmarkt een groeiende verkoop te realiseren.

Betaalbaar alternatief voor iPad Pro

De iPad 2019 is een betaalbaar alternatief voor de duurdere iPad Pro. Met een 10,2 inch-scherm wijkt Apple af van het vertrouwde formaat van 9,7 inch. De tablet zelf is ehter ongeveer even groot als zijn voorganger, dankzij de dunnere randen langs het scherm. De eerste generatie Apple Pencil is te gebruiken met deze tablet, wat een hoop nieuwe, creatieve functies met zich meebrengt.

Niet alleen het schermformaat van de iPad 2019 week af, ook de timing van de presentatie was nieuw. iPads werden normaal in maart gepresenteerd, voor dit apparaat wachtte Apple tot september. De lancering van de iPad 2019 laat in het jaar was blijkbaar een goede zet.

