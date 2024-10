Apple heeft dit jaar geen reguliere iPad uitgebracht. Volgens geruchten komt er daarom volgend jaar wél een. Maar wat zijn de verwachtingen van de iPad 11?

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPad 11: dit zijn de verwachtingen van Apple’s goedkoopste tablet

Dit jaar verschenen er verschillende tablets van Apple. Zo kwamen begin dit jaar de iPad Air 2024 en de iPad Pro 2024 op de markt. En we mogen natuurlijk niet de iPad mini 7 (2024) vergeten. Maar een nieuwe reguliere iPad hebben we nog niet gezien.

Volgens geruchten gaat het dit jaar ook niet meer gebruiken. De volgende reguliere iPad staat namelijk gepland voor lente van 2025. Maar wat zijn de verwachtingen van de iPad 11?

Apple Intelligence

De volgende reguliere iPad zal hoogstwaarschijnlijk ondersteuning krijgen voor Apple Intelligence. Het is alleen nog niet zeker welke chipset de tablet gaat krijgen. De geruchten denken wel dat dit de A18-chip gaat worden.

Dat betekent dat de iPad 11 alle nieuwe AI-functies kan gebruiken. Maar aangezien het nog steeds niet bekend is wanneer Apple Intelligence hierheen komt is het nog even afwachten wanneer je de slimme functies ook in Nederland kunt gebruiken.

Meer upgrades

Volgens de verwachtingen krijg de iPad 11 nog wat meer upgrades. Zo krijgt de reguliere iPad volgens de geruchten ondersteuning voor wifi 6E (of wifi 7) en bluetooth 5.3.

De wandelgangen zeggen ook dat Apple aan een nieuw Magic Keyboard werkt voor iPads, die dan ook voor het goedkopere segment geschikt is. Dit toetsenbord zou dan moeten werken op de iPad 11.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Sommige verwachtingen zeggen ook dat de iPad 11 ondersteuning krijgt voor de Apple Pencil Pro. Dat zou wel betekenen dat het design van de iPad (heel) iets anders gaat worden.

iPad 11 release

Volgens Mark Gurman verschijnt de nieuwe iPad 11 naast een nieuwe iPhone SE, iPad Air en meer. De Apple-kenner denkt dat je de nieuwe iPad dan volgend jaar zo rond de lente kunt verwachten.