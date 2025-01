iPad 11 krijgt misschien toch geen Apple Intelligence-ondersteuning

Volgens eerdere geruchten krijgt de iPad 11 ondersteuning voor Apple Intelligence, maar een nieuw gerucht spreekt dit tegen.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPad 11 krijgt geen Apple Intelligence-ondersteuning

We schreven nog niet zo lang geleden dat de iPad 11 (ook wel iPad 2025) de A18- of A17 Pro-chip en daarmee ondersteuning voor Apple Intelligence zou krijgen. Een anonieme bron op X (voorheen Twitter) zegt nu dat dit toch niet het geval is.

Het anonieme account op X heeft een goede reputatie als het gaat om het delen van iOS-gerelateerde informatie. Volgens deze bron wordt de iPad 11 uitgerust met een chip met identificatie T8120. Die identificatie komt overeen met de A16-chip, die geen ondersteuning biedt voor Apple Intelligence. Bestaande apparaten met de A16-chip zijn onder andere de iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 15 en iPhone 15 Plus.

Wie heeft er gelijk?

Mark Gurman van Bloomberg zei eerder dat de iPad 11 de A17 Pro-chip en 8 GB werkgeheugen zou krijgen, wat momenteel de minimale iPad-specificatie is voor Apple Intelligence. De nieuwste iPad mini heeft ook de A17 Pro en 8 GB werkgeheugen. Maar als het nieuwe gerucht klopt, krijgt het volgende instapmodel van de iPad de A16-chip met 6 GB werkgeheugen. Dat betekent dat er ofwel geen Apple Intelligence-ondersteuning voor de iPad 11 komt, of dat Apple de minimumspecificaties voor de iPad verlaagt.

Het is dus de vraag wie er gelijk heeft: Gurman of het anonieme account. Beide bronnen zijn redelijk betrouwbaar met Apple geruchten. Ze zitter er slechts af en toe naast. Of misschien hebben ze allebei gelijk en komt Apple uiteindelijk met verschillende versies van de iPad 11?

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Hoe dan ook, Apple kondigt de iPad 11 waarschijnlijk aan in maart of april. Naast de verbeterde specificaties worden er geen grote veranderingen verwacht. Volgens Gurman is Apple ook van plan om een bijgewerkte Magic Keyboard voor de iPad 11 uit te brengen.