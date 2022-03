‘Budget-iPad krijgt volgend jaar een groter scherm van 11 inch’

Apple verkoopt naast de iPad Air en iPad Pro ook nog de ‘normale’ iPad. Deze krijgt in 2023 een groter scherm, als de geruchten kloppen.

iPad met 11 inch-scherm komt in 2023

De budget-iPad van Apple krijgt nu al jaren enkel interne upgrades. De tablet heeft ongeveer hetzelfde design als de allereerste iPad Air uit 2013, met een iéts groter 10,2 inch-scherm. Het apparaat heeft als enige recente iPad nog de klassieke homeknop met een Touch ID-vingerafdrukscanner. De volgende instap-iPad krijgt volgens het betrouwbare Display Supply Chain Consultants (DSCC) een groter 11 inch-scherm. Dat kan gevolgen hebben voor de rest van het ontwerp.

Apple biedt al twee tablets aan met 11 inch-schermen. Dit zijn de iPad Air 2022 – met een 10,9 inch-scherm, maar dat verschil is nihil – en de kleinere versie van de iPad Pro. Beide tablets hebben een ontwerp met symmetrische, dunne schermranden. De home-knop is verdwenen en je beveiligt beide tablets. Ook de iPad mini heeft een soortgelijk ontwerp – maar dan met een kleiner scherm.

De huidige budget-iPad met een 10,2 inch-scherm

Het zou zomaar kunnen dat Apple de reguliere iPad een opfrisbeurt wil geven. Op die manier valt de tablet meer in lijn met zijn duurdere broers en is hij ook beter opgewassen tegen soortgelijke tablets van concurrent Samsung. Het is echter ook mogelijk dat Apple het bestaande ontwerp enkel iets groter maakt. Wellicht krijgt het apparaat hetzelfde ontwerp als de iPad Air 2019, met dunnere randen aan de zijkant maar nog steeds een homeknop.

Betekent dit het einde van het kleinere Pro-model?

De komst van een 11 inch iPad zou ervoor zorgen dat Apple drie verschillende 11 inch-tablets aanbiedt. Dat is een beetje veel – en dus is de kans aanwezig dat de fabrikant geen nieuwe 11 inch-iPad Pro meer gaat maken. Wat ons betreft een prima keuze. De 11 inch-iPad Pro weet zich immers enkel nog te onderscheiden met zijn ProMotion-scherm en dubbele camera aan de achterkant. Wij kennen niemand die nog foto’s maakt met een iPad, want praktisch iedereen heeft inmiddels een smartphone op zak.

Het is anno 2022 eigenlijk een beetje gek om nog voor de 11 inch-iPad Pro te kiezen. De iPad Air is goedkoper, komt in meer kleurtjes en deelt bijna al zijn specificaties met zijn duurdere broer – waaronder de razendsnelle M1-chip. We missen het ProMotion-scherm natuurlijk wel, maar met een beetje geluk heeft de volgende generatie iPad Air dit ook.

