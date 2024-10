iPad 11 komt niet in 2024: wanneer verschijnt de tablet wel?

Apple heeft deze maand de iPad mini 7 aangekondigd, maar de iPad 11 lijkt niet meer in 2024 te komen. In plaats daarvan kun je beter deze iPad kopen!

iPad 11

Slecht nieuws als je zit te wachten op de iPad 11, want Apple is naar verluidt niet van plan om de tablet nog in 2024 uit te brengen. Het is alweer even geleden dat de huidige generatie van de ‘normale’ iPad verscheen, die kwam uit op 26 oktober 2022. Sindsdien heeft de tablet geen vernieuwingen meer gekregen, de iPad 2022 is nog steeds het recentste instapmodel van de tablet.

Het was de verwachting dat Apple in oktober 2024 de iPad mini 7 en de iPad 11 zou aankondigen tijdens een speciaal evenement. De iPad mini 7 is inmiddels aangekondigd, waardoor de kans klein is dat er nog een event wordt georganiseerd. Bovendien heeft Apple de prijs van de iPad 2022 verlaagd, waardoor het zo goed als zeker is dat de iPad 11 dit jaar niet meer komt. Wanneer verschijnt de tablet dan wel?

Release pas in 2025

Doorgaans presenteert Apple nieuwe iPads in het voorjaar en in het najaar. In het voorjaar verschijnen de iPad Air en de iPad Pro, in het najaar is het de beurt aan de iPad mini en de reguliere iPad. Dat betekent dat we de iPad 11 waarschijnlijk pas in oktober 2025 gaan zien, mits Apple vasthoudt aan deze tijdlijn. Het is in ieder geval al duidelijk dat het bedrijf werkt aan een nieuwe iPad Air, die begin 2025 op de planning staat.

Volgens de doorgaans betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman verschijnt de iPad Air begin 2025, samen met de iPhone SE 4. Het is goed mogelijk dat Apple dan ook de iPad Pro 2025 presenteert. Het is de verwachting dat de iPad 11 pas in oktober verschijnt, zodat er net als in 2024 zowel in het voor- als in het najaar een nieuwe tablet op de markt wordt gebracht. Hetzelfde zien we dit jaar met de iPad Pro, iPad Air en de iPad mini.

Nieuwe functies voor de iPad 11

Het is nog onduidelijk welke functies naar de elfde generatie van de iPad komen. De iPad kreeg in 2022 al een vernieuwd design, waardoor het bij de iPad 11 waarschijnlijk vooral om veranderingen onder de motorkap gaat. Apple voorziet de tablet van een nieuwe processor, dat een grote stap gaat zijn voor het toestel. De iPad 2022 draait nog op de A14 Bionic-chip, terwijl Apple dit jaar de A18-chip al heeft uitgebracht.

Dat is vermoedelijk ook de processor die we volgend jaar terug zullen zien in de iPad 11. Met de nieuwe chip krijgt de tablet ondersteuning voor Apple Intelligence, net als de nieuwe generatie van de iPad mini. Ben je nu op zoek naar een nieuwe iPad en wil je niet nog een jaar wachten? Dan is de iPad 2022 een goede optie, want de tablet is nu veel goedkoper. Bekijk hier de laagste prijzen, zodat je nooit teveel betaalt!