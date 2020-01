Tien jaar geleden presenteerde Steve Jobs de eerste iPad. In tien jaar tijd is heel wat veranderd, waardoor de iPad anno 2020 met afstand de populairste tablet van de markt is. Dit zijn de acht grootste verbeteringen die door de jaren heen zijn doorgevoerd.



Tien jaar iPad: bekijk de originele onthulling

Hoewel de iPad eerder werd bedacht dan de iPhone, zag hij pas het levenslicht toen de iPhone al even op de markt was. Steve Jobs presenteerde de tablet als het ultieme apparaat om het internet te gebruiken: voor het eerst had je het ‘internet in je handen’ dankzij het grote touchscreen dat je gemakkelijk met je meeneemt. Duik met ons mee de geschiedenis in en bekijk hieronder de originele onthulling van de eerste iPad.

1. Een camera

Je kan het je in 2020 haast niet voorstellen, maar de eerste iPad moest het zonder camera doen. Pas in 2011 kreeg de tablet voor het eerst een camera, wat het maken van foto’s en video’s en voeren van FaceTime-gesprekken mogelijk maakte.

Hoewel maar weinig mensen de camera van de iPad gebruiken om vakantiekiekjes te maken, is de camera bijna ieder jaar verbeterd. In tegenstelling tot de iPhone moet de tablet het nog steeds wel met een enkele cameralens doen, al zou de iPad Pro 2020 daar verandering in brengen.

Wat ons betreft is de camerakwaliteit meer dan voldoende, omdat wij de iPad-camera eigenlijk alleen gebruiken om documenten in te scannen of een ARKit-app te gebruiken.

2. Apple Pencil

De eerste Apple Pencil kon direct op een lading kritiek rekenen. Steve Jobs had altijd gezegd dat een stylus een onhandig accessoire was, en het topje van je vinger een veel betere manier was om touchscreens te bedienen. Toch bleek de Pencil al snel een populair accessoire voor grafische ontwerpers en andere creatievelingen.

Ontwikkelaars speelden er snel op in, waardoor de App Store inmiddels gevuld is met teken-apps en uitgebreide design-apps, die op een slimme manier gebruikmaken van het pennetje. De tweede generatie Apple Pencil introduceerde de optie om draadloos opgeladen te worden en een contextgevoelige knop, waarmee je snel schakelt tussen twee instellingen.

3. Smart Keyboard

Een echte laptop is de iPad nog steeds niet te noemen, maar met de introductie van het Smart Keyboard zette Apple wel een stap in die richting. Het toetsenbord maakt verbinding met de Smart Connector, een magnetische aansluiting waar je het toetsenbord simpelweg aan vastklikt.

Daardoor hoef je niet handmatig verbinding te maken of bluetooth te activeren. De Connector geeft daarnaast stroom door vanuit de iPad, zodat het toetsenbord niet afzonderlijk opgeladen hoeft te worden. Ook handig: de Connector kan zelfs data doorgeven, zodat Apple de firmware van het Smart Keyboard kan updaten.

4. ProMotion-display

Het ProMotion-scherm van de iPad Pro is op papier misschien een kleine aanpassing, maar dit is zeker niet zo. Door de ververssnelheid omhoog te schroeven, zijn de animaties op geen enkel Apple-apparaat vloeiender en realistischer dan op de iPad Pro. Het is niet voor niks dat gebruikers al jaren wachten op de dag dat Apple deze schermtechniek ook naar zijn smartphones brengt.

5. Face ID

Bij de iPad gaat de ontwikkeling iets minder snel dan bij de iPhone, maar sinds de iPad Pro 2018 mag het duidelijk zijn dat Face ID de toekomst is. Zeker op de iPad komt dat goed van pas: zodra je de tablet hebt weggezet, heeft de camera je vaak al herkend. Bij het downloaden van apps of goedkeuren van betalingen is de kijkhoek bovendien breed genoeg om je probleemloos te herkennen.

6. Voorkantvullend scherm

Zoals we hierboven al zeiden, is de iPad wat minder snel met het overnemen van een modern design dan de iPhone. Terwijl alle nieuwe iPhones al twee jaar standaard een voorkantvullend scherm hebben, brengt Apple nog regelmatig nieuwe iPads uit met dikke schermranden en een traditionele Touch ID-knop.

Laten we hopen dat we na tien jaar dit klassieke ontwerp tot het verleden kunnen laten behoren, en ook de iPad Air en andere modellen spoedig een moderner uiterlijk krijgen.

7. Usb-c

De eerste iPad moest het met een 30-pin connector (net zoals de eerste iPhones) doen en stapte daarna over op de Lightning-aansluiting. De iPad Pro 2018 zette weer een stap vooruit door het algemeen geaccepteerde usb-c te gebruiken.

Een welkome verandering, omdat deze standaard de iPad ineens geschikt maakt voor tal van accessoires. Zo kun je de tablet nu gemakkelijk aansluiten op een extern scherm of extern geheugen.

8. iPadOS

Eén van de grootste veranderingen voor de iPad vinden we niet terug als je naar de hardware kijkt. Vorig jaar splitste Apple software van zijn tablet namelijk eindelijk af van de iPhone. Voortaan draaien alle iPads op iPadOS, een softwareplatform dat veel overeenkomsten met iOS vertoont, maar ook een aantal grote verschillen heeft.

Zo kun je widgets op het homescherm zetten en staan app-iconen wat dichter bij elkaar, zodat je meer kunt doen met het grotere display. De komst van iPadOS is vooral goed nieuws voor de toekomst: vanaf nu kan Apple specifieke iPad-functies gaan ontwikkelen en de software daar naadloos op aan laten sluiten. Na tien jaar iPad is de toekomst van Apples tablet daarmee interessanter dan ooit.

