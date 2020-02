Op iedere iPhone en iPad is Safari de standaardbrowser en Mail de standaard mail-app. Daar kan volgens dit gerucht eindelijk verandering in gaan komen.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple wil iOS standaard-apps openbaar maken

Het gerucht is afkomstig van Bloomberg, een website die bekendstaat om zijn betrouwbare Apple-geruchten. Anonieme bronnen stellen dat er bij Apple druk overlegd wordt om iOS een wat minder gesloten systeem te maken.

Het bedrijf zou van plan zijn om gebruikers zelf te laten kiezen welke standaard-apps ze willen gebruiken. Daardoor zou je straks – net als bij Android – kunnen kiezen welke mail-app er geopend wordt als je tegen Siri zegt om een mail te versturen, of welke muziek-app opent als je vraagt om een album af te spelen.

Hetzelfde geldt voor webbrowser Safari. Hoewel je via de App Store ook andere browsers kunt installeren (zoals Google Chrome en Firefox), opent iedere link die je aanklikt standaard in de browser van Apple.

Dat maakt het lastig voor concurrenten om met Apple te concurreren en onhandig voor gebruikers die bijvoorbeeld liever Google Chrome gebruiken, en daardoor steeds de url handmatig moeten kopiëren en plakken.

Een potentieel grote verbetering voor de HomePod

Bloomberg noemt in het bijzonder de HomePod, de slimme speaker van Apple die vooral goed werkt als je een abonnement hebt op Apple Music. Zo kan Siri op de HomePod enkel reageren op verzoekjes als je Apple Music gebruikt. De assistent geeft ook een foutmelding als je vraagt om de muziek op Spotify af te spelen.

Daardoor is het voor mensen zonder Apple Music een stuk minder aanlokkelijk om een HomePod aan te schaffen, iets waar Apple ook last van heeft als je naar de tegenvallende verkoopcijfers van de speaker kijkt. Ondertussen verkoopt Google veel meer Google Home-apparaten, deels omdat ze goedkoper zijn, maar ongetwijfeld ook omdat gebruikers zelf kunnen kiezen welke muziek-app de standaard is.

Geen toeval dat Apple dit nu overweegt

Al jaren krijgt het bedrijf uit Cupertino veel kritiek van verschillende app-ontwikkelaars over hoe gesloten iOS is. De afgelopen maanden is deze kritiek over de monopoliepositie van Apple nog verder toegenomen, met verschillende rechtszaken in het verschiet. Dat Apple uitgerekend nu overweegt om deze stap te zetten, is dus geen toeval.

Volgens de bronnen zou Apple deze verandering met iOS 14 willen doorvoeren. Deze update verschijnt eind dit jaar, maar wordt in het voorjaar al onthuld tijdens ontwikkelaarsbeurs WWDC.

Lees het laatste nieuws over Apple