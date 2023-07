Deze iOS-bug maakt je kinderen blij – dit is waarom

Er zit een vervelende bug in de functie Schermtijd bij iOS (16 en 17) op de iPhone en iPad, maar dat vinden je kinderen helemáál niet erg. Dit is er aan de hand.

Bug in iOS op iPhone en iPad maakt kinderen blij

Apple heeft toegegeven dat er een fout zit in de functie Schermtijd van iOS op de iPhone en iPad. Met Schermtijd kun je precies zien hoeveel tijd je kinderen op hun iPad of iPhone besteden. Je kunt met deze functie dus ook instellen wanneer je kroost hun smartphone of tablet mogen gebruiken en voor hoe lang.

Ten minste, als het allemaal naar behoren werkt. Door de fout in de functie Schermtijd van iOS 16 (en de publieke bèta van iOS 17) kan het gebeuren dat de instellingen die je hebt gemaakt helemaal niet naar de andere apparaten worden gesynchroniseerd.

Kinderen kunnen dan de iPhone of iPad blijven gebruiken, zonder dat Schermtijd ingrijpt. Een ander probleem waar sommige ouders tegenaan lopen is dat de instellingen van de functie elke keer opnieuw worden ingesteld.

Schermtijd-problemen: niet de eerste keer

Dit is overigens niet de eerste keer dat Apple problemen met Schermtijd in iOS moest oplossen. In iOS 16.5 werden soms de instellingen van Schermtijd ook niet opgeslagen.

Een woordvoerder van Apple zei tegen de The Wall Street Journal dat ze op de hoogte zijn van het probleem met Schermtijd. Ze nemen de klachten serieus en zijn van plan het probleem zo snel mogelijk aan te pakken.

Schermtijd in iOS instellen

Nieuwsgierig geworden en wil je Schermtijd voor je kinderen instellen? Volg dan onderstaande stappen. Let op: hiervoor moet je ‘Delen met gezin’ aan hebben staan en de iPhone of iPad van je kind hebben toegevoegd. Dat doe je door te tikken op ‘Instellingen > [Je Apple ID] > Delen met gezin’. Vervolgens tik je op het blauwe icoontje rechtsboven om accounts toe te voegen.

Heb je dit eenmaal gedaan? Dan kun je de Schermtijd in iOS aan gaan passen op de volgende manier.

Schermtijd instellen of aanpassen voor je kinderen Open de ‘Instellingen; Ga naar ‘Schermtijd’; Tik op de naam van je kind waar je de Schermtijd van wilt aanpassen; Pas vervolgens de toegestane functies naar wens aan.

