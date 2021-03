Apple staat bekend om zijn focus op privacy, maar een nieuw onderzoek laat nu ook zien dat dit zijn vruchten afwerpt ten opzichte van Android.

Onderzoek: ‘iOS gebruikersdata verzamelen beperkt’

Google en Apple verzamelen allebei data van gebruikers. Welke apps je gebruikt of wanneer je in de Instellingen-app zit bijvoorbeeld. Douglas Leith van het Trinity College heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar deze dataverzamelingen, zo schrijft Ars Technica.

Hij kwam erachter dat Android tot twintig keer meer gebruikersdata verzamelt dan iOS. Dat begint al als je de smartphone inschakelt. Zodra het toestel opstart, stuurt Android al 1MB (1000KB) aan data naar Google, terwijl iOS slechts 42KB verstuurt. Ook een ingeschakelde telefoon die jij een hele dag niet aanraakt, stuurt op Android iedere 12 uur ongeveer 1MB aan data naar Googles servers. De iPhone deelt in die tijd ongeveer 52KB.

Dit verschil wordt vooral zichtbaar als je het op grotere schaal bekijkt. Enkel in de Verenigde Staten al verzamelt Google iedere twaalf uur 1,3 terabyte aan informatie, of 1300 gigabyte omgerekend. In de VS verzamelt Apple in totaal 5,8 gigabyte in totaal.

Een kritische kanttekening om bij het onderzoek te plaatsen is dat Douglas een iPhone 8 gebruikte die op iOS 13.6.1 draaide, een ietwat verouderde iOS-versie van vorig jaar. De Android-test deed hij op een Google Pixel 2 met Android 10. Ook dit is niet de nieuwste versie van het besturingssysteem.

Google keurt onderzoek af

Google heeft in een reactie laten weten zich niet te herkennen in de resultaten van het onderzoek. Google zegt de data te gebruiken om zijn apparaten veilig en goed te laten lopen. “De conclusie van dit onderzoek zit er mijlenver naast”, aldus een woordvoerder van Google.

Ondanks deze afkeurende reactie vallen de resultaten van het onderzoek wel in het grotere plaatje dat Apple en Google al jaren van elkaar onderscheidt. Google is een bedrijf dat vooral geld verdient met het verkopen van advertenties en software, terwijl Apple nog steeds het meeste geld verdient met het verkopen van smartphones en andere elektronicaproducten.

