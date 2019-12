Kerstkorting in de App Store: 11 topgames nu extra goedkoop

Nu de feestdagen echt in aantocht zijn, heeft de App Store ook kerstkorting op iOS-games. Dit zijn de leukste games.



Kerstkorting op iOS-games

Bang dat je je gaat vervelen in de kerstvakantie? Geen zorgen. Veel games zijn nu tot aan kerst op hun goedkoopst, dus dit is het moment om je slag te slaan! Van alle apps en games die zijn afgeprijsd hebben we er elf uitgekozen die wat ons betreft de moeite waard zijn. Onderstaande drie games hebben onze voorkeur:

Stardew Valley

Je erft de boerderij van je opa en pakt die kans om verandering in je leven aan te brengen. Er moet een hoop gebeuren om de boerderij weer in zijn oude glorie te herstellen. Je moet opruimen, gewassen planten en water geven en nog veel meer. Maar het is niet alleen de boerderij waar je mee bezig bent: vlakbij ligt een dorpje waar nog allerlei nieuwe personages te vinden zijn. Leer ze kennen, help ze een handje of ga met iemand op date. Deze twee kanten gecombineerd leveren een heerlijke game op waar je nog uren mee vooruit kan.

Stardew Valley Chucklefish Limited 10 (21 reviews) € 5,49 via App Store

Kingdom: New Lands

In deze uitgebreide game bouw je een nieuw koninkrijk vanaf de grond op. Ga op zoek naar grondstoffen, zorg voor loyale volgers en zorg voor een sterke verdediging. Je moet strategisch zijn maar ook op je hoede voor obstakels. En pas op: als het donker wordt komt er een donkere en hebzuchtig wezen tevoorschijn…

Kingdom: New Lands Raw Fury 10 (4 reviews) € 7,99 via App Store

Hidden Folks

Hidden Folks is een soort interactieve versie van Waar is Wally. Je gaat op zoek naar verschillende poppetjes in een handgetekende wereld. Ze kunnen overal zitten: onder tentflappen, in struiken, in kuilen. Tik op de verschillende voorwerpen in het landschap en misschien verschijnt wel net dat ene poppetje waar je naar op zoek was. Hoe verder je komt, hoe lastiger het wordt om ze te vinden.

Hidden Folks Adriaan de Jongh 9 (194 reviews) € 4,49 via App Store

Leukste iOS-games met kerstkorting

Niet alleen iOS-games zijn nu heel goedkoop. Ook meerdere productiviteit-apps voor zowel macOS als iOS hebben nu veel korting. De komende dagen zullen andere ontwikkelaars rond de feestdagen hun apps ongetwijfeld ook in prijs verlagen. Houd iPhoned en de App Store dus goed in de gaten.

