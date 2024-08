Er zit een vervelende bug in iOS die je iPhone laat crashen. Zowel iOS 17 als iOS 18 hebben er last van. Dit moet je weten.

Deze bug in iOS laat je iPhone crashen: probeer het dus niet

Er zit een vervelende bug (fout in de software) in iOS op de iPhone. Zover we het hebben kunnen testen is de fout aanwezig in zowel iOS 17 als iOS 18. De fout zit in het zoekvenster van de ‘Instellingen’-app. Zoek je daar naar de tekenreeks “”:: dan crasht de Instellingen-app en keer je terug naar het beginscherm.

In iOS 18 is dat is vervelend, maar het is ook weer niet zo heel erg. Je iPhone gaat niet eerst herstarten en je kunt eigenlijk meteen weer verder. Het is vooral een vervelende bug.

Maar heb je iOS 17? Dan moet je wel extra oppassen. Als je dezelfde code in het zoekvenster van de Appbibliotheek typt, crasht heel iOS. Gelukkig herstart je iPhone meteen vanzelf en duurt het maar een paar seconden (op een recente iPhone) voordat je weer terug op het beginscherm bent. Maar dat maakt dit softwareprobleem in iOS 17 op je iPhone wel extra irritant.

Op dit moment is er nog geen oplossing voor deze bug op je iPhone. Houd daar dus rekening mee als je het zoekvenster gebruikt. Gelukkig bestaat de reeks uit een aantal tekens die je niet vaak bij elkaar zet. Toch blijft het vreemd dat zo’n fout in het besturingssysteem van de iPhone zit.

Het is even afwachten wanneer Apple een fix gaat uitbrengen. Dit zou een kleine update kunnen zijn, die ze snel vrijgeven. Dit kan zelfs zonder dat je de iPhone moet herstarten. Maar Apple kan er ook voor kiezen om deze fout (samen met een aantal andere problemen) in een grotere update op te lossen. Dan duurt het nog even voordat deze bug op de iPhone wordt opgelost.