Hierom lijkt iOS straks veel meer op Android (en zo bevalt het daar nu al)

Dankzij de nieuwe regels van de Europese Unie lijkt iOS straks een stuk meer op Android. Is dat fijn of juist erg? Zo bevalt het daar nu al.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iOS gaat op Android lijken: zo bevalt dat nu al

Met de Digital Markets Act (DMA), een nieuwe wet van de Europese Unie, moeten grote techbedrijven zich aan nieuwe regels houden. Voornamelijk Apple moet flink aan de slag en met iOS 17.4 worden er flinke aanpassingen in het besturingssysteem doorgevoerd.

Google lijkt minder geraakt te worden door de nieuwe regels. Dat heeft ermee te maken dat besturingssysteem Android vergeleken met iOS van begin af aan veel minder gesloten was. Binnenkort kun je op iOS bijvoorbeeld apps vanaf andere locaties downloaden, terwijl dat bij Android al lang mogelijk was. Het is daarom interessant om te kijken hoe die komende veranderingen voor iOS nu al bij Android bevallen. We duiken er in.

Apps van andere winkels

Op Android kun je apps buiten de officiële Play Store downloaden. De Play Store is wel de meest veilige manier om apps te vinden, maar je kunt apps ook via andere app-winkels downloaden zoals die van Amazon of andere locaties.

Een voordeel is bijvoorbeeld dat je apps die nog niet officieel in Nederland verkrijgbaar zijn, toch alvast kunt downloaden. Het grootste nadeel is dat je niet zeker bent van de veiligheid. Elke keer als je een app installeert buiten de Play Store om, loop je een groter risico dat je malware installeert.

Het zorgt er ook voor dat gebruikers apps illegaal downloaden. Het is een bekend gegeven dat Android-gebruikers minder bereid zijn om voor apps te betalen dan iPhone-gebruikers. Deels zal dat te maken hebben met het feit dat je betaalde apps ook ergens gratis kunt vinden.

Apple wil vergeleken met Google wel meer controle behouden om een wildgroei van onveilige apps te voorkomen, waardoor de gevolgen voor gebruikers en de App Store waarschijnlijk minder groot zijn dan op Android.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

NFC-chip open

Apple wordt verplicht om de NFC-chip te openen, zodat andere betaaldiensten er ook gebruik van kunnen maken. Op Android is dat al het geval.

Een angst is dat bank-apps straks geen Apple Pay meer ondersteunen, zodat jij hun app moet openen voordat je een contactloze betaling kunt maken. Op Android probeerden verschillende banken dat ook, maar dat bleek geen groot succes. Daarom bieden ze nu toch één voor één ondersteuning voor Google Pay, dat in het gebruik vergelijkbaar is met Apple Pay.

Echt andere browsers

Hoewel je op iOS andere browsers dan Safari kunt installeren, moeten alle browsers onder de motorkap draaien op de browserengine WebKit. Door de nieuwe wetgeving kunnen we straks daadwerkelijk volledige alternatieve browsers gebruiken.

Op Android was dat al het geval en dat heeft voordelen en nadelen. Een nadeel is dat niet elke browser even goed werkt, of even zuinig met je accu omgaat.

Een belangrijk voordeel is dat je alle functies kunt gebruiken die de makers van deze browsers aanbieden. Zeker als je op een desktopcomputer met een andere browser dan Safari werkt, is het fijn om op je smartphone dezelfde browser met vergelijkbare functies te hebben.

Meer keuzes maken

Met al die nieuwe opties op iOS, moet je straks meer keuzes maken. Bijvoorbeeld welke browser, zoekmachine en straks zelfs welke app-winkel je als standaard instelt.

Op Android is het door al die keuzes best een gedoe om een nieuwe Android-telefoon in te stellen, terwijl dat bij iOS (tot nu toe) een stuk sneller gaat. Het maakt het instellen van een smartphone daardoor minder toegankelijk voor mensen die bijvoorbeeld niet eens weten wat een ‘browser’ is.

Onveiliger

Apple waarschuwt regelmatig dat iOS door deze aanpassingen onveiliger wordt. Vanwege de extra vrijheid is Android inderdaad onveiliger en zelfs onstabieler, waardoor je als gebruiker wat slimmer en alerter moet omgaan met je smartphone.

Dat betekent bijvoorbeeld dat als je browser niet goed werkt, dat je een andere browser kiest in plaats van dat je de iPhone de schuld geeft. Dat betekent dat je de aanbieder van een app controleert, voordat je die downloadt. Voor de meeste gebruikers zal dat geen probleem zijn, maar het zal lastiger worden voor mensen die minder bekend zijn met digitale veiligheid.

Wil je op de hoogte blijven van al het Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.