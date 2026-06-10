iOS 27 brengt 3 nieuwe functies naar je Apple Wallet (en die zijn heel handig)

Apple heeft tijdens de WWDC op maandag 8 juni iOS 27 onthuld – dit zijn alle vernieuwingen van Apple Wallet die in de volgende update zitten.

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iOS 27 brengt 3 nieuwe functies naar je Apple Wallet

Apple Wallet wordt voortdurend verbeterd en kreeg al verschillende updates in iOS 26. In iOS 27 komen er nog meer nieuwe functies naar Apple Wallet. Deze 3 nieuwe functies kun je over een tijdje verwachten in de app.

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1. Een pas inscannen

Scan een fysieke pas om deze te importeren met behulp van de camera en de visuele intelligentie van je iPhone.

2. Een pas aanmaken

Maak handmatig een volledig nieuwe pas aan.

3. Een rekening delen

Als je de nieuwe Siri-modus in de Camera-app gebruikt om een kassabon te scannen, krijg je de optie te zien om de rekening te splitsen met Apple Cash.

Niet alles in de EU

Voor de eerste functie heb je de Apple Intelligence-functies van de volgende generatie nodig. Die komen dit najaar wel naar de EU. Als je een pas handmatig aanmaakt, heb je drie opties: Standaard, Lidmaatschap en Evenement. Het doel is dat Apple in iOS 27 van de Wallet één centrale plek wil maken voor allerlei soorten passen, of ze nu digitaal of fysiek zijn.

Aangezien Siri AI voorlopig niet naar de EU komt, is een rekening delen hier helaas niet mogelijk. Dit is hoe het werkt: wanneer je de rekening splitst met Apple Cash wordt de Wallet-app geopend en krijg je de keuze tussen ‘Betaling aanvragen’ bij anderen of ‘Jouw deel betalen’. Een handige functie waar we dus nog een hele tijd op zullen moeten wachten.

Ook kleine aanpassingen

Naast deze 3 belangrijkste functies bevat Apple Wallet in iOS 27 ook enkele kleine aanpassingen aan de gebruikersinterface. Denk aan een betere toegankelijkheid van de functie ‘Bestellingen’ en meer productdetails in het scherm voor het volgen van bestellingen. Ook het app-pictogram van Wallet is vernieuwd.

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iOS 27 komt in september

We verwachten dat Apple iOS 27 in september voor het grote publiek beschikbaar maakt. Er komen dan veel nieuwe Apple Intelligence-features naar je iPhone, maar Siri AI wordt in de EU voorlopig nog niet uitgerold. Wil je niets missen van alle ontwikkelingen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!