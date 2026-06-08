iOS 27 brengt veel nieuwe functies naar je iPhone (met één grote verrassing)

Apple heeft iOS 27 gepresenteerd – het design blijft hetzelfde maar verwacht wel een aantal handige nieuwe functies en een slimme verrassing!

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iOS 27 brengt veel nieuwe functies en één grote verrassing

Apple heeft tijdens de WWDC op maandag 8 juni iOS 27 onthuld. Dat is de nieuwste versie van het besturingssysteem voor de iPhone. De WWDC (Worldwide Developer Conference) duurt nog de hele week, maar de keynote met de presentatie van iOS 27 vond op maandagavond plaats om 19u Nederlandse tijd.

In tegenstelling tot iOS 26 vorig jaar is er deze keer vrijwel niets veranderd aan het design van het besturingssysteem. Apple heeft het Liquid Glass-design van iOS 26 overwegend intact gelaten, al krijg je wel iets meer vrijheid om het naar je eigen smaak aan te passen met een volledig nieuwe schuifbalk. Het bedrijf heeft dit jaar verder vooral verbeteringen aangebracht in de stabiliteit, prestaties en gebruiksvriendelijkheid van de software. Apps openen in iOS 27 ook een stuk sneller dan tot nog toe mogelijk was.

Uiteraard komen er met iOS 27 in september ook weer nieuwe functies naar je iPhone en bovendien is er deze keer ook nog een verrassing. Die verrassing blijkt alleen niet zo positief te zijn als we vooraf dachten. We rekenden namelijk op een volledig vernieuwde Siri met een eigen app: Siri AI. Die komt er ook, alleen voorlopig niet in de EU. Uiteraard laten we wel zien wat je vooralsnog zult moeten missen.

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Apple Intelligence

Er komen gelukkig wel nieuwe Apple Intelligence-features naar de EU. Zo heeft de Foto’s-app nu een sectie met Apple Intelligence-tools voor het bewerken van afbeeldingen, met nieuwe opties als ‘Clean Up’, ‘Extend’ en ‘Spatial Reframing’.

Clean Up – hiermee kun je eenvoudig ongewenste elementen uit beeld verwijderen.

– hiermee kun je eenvoudig ongewenste elementen uit beeld verwijderen. Extend – met ‘Extend’ wordt extra beeldinhoud gegenereerd buiten het oorspronkelijke kader van de foto. Zo wordt de achtergrond aangevuld wanneer de uitsnede van een afbeelding wordt gewijzigd. Deze tool ondersteunt het uitbreiden van de randen van een afbeelding met zoomgebaren.

– met ‘Extend’ wordt extra beeldinhoud gegenereerd buiten het oorspronkelijke kader van de foto. Zo wordt de achtergrond aangevuld wanneer de uitsnede van een afbeelding wordt gewijzigd. Deze tool ondersteunt het uitbreiden van de randen van een afbeelding met zoomgebaren. Reframe – wanneer je ruimtelijke foto’s gebruikt, zorgt ‘Spatial reframing’ ervoor dat je het perspectief van een foto kunt wijzigen nadat deze is vastgelegd.

Er is in iOS 27 ook een nieuwe versie van Image Playground met minder knoppen en er is een nieuwe optie voor het bewerken van gemaakte afbeeldingen. Dat kan nu namelijk gewoon door te beschrijven wat je wilt zien. De mogelijkheden zijn daardoor praktisch eindeloos.

Genmoji gebruikt dankzij de update naar iOS 27 minder bronnen, wat leidt tot minder batterijverbruik. En er is een nieuw Genmoji-model en een functie ‘Voorgestelde Genmoji’. Ook is Writing Tools in iOS 27 uitgebreider. De nieuwe versie biedt meer herformulering en tekstgeneratie dan de huidige versie.

Verder zijn apps zoals Opdrachten, Home, Wachtwoorden en Safari een stuk slimmer geworden dankzij Apple Intelligence. Safari kan nu op een slimme manier je tabbladen groeperen, Opdrachten en Home zijn ineens veel gebruiksvriendelijker. De Wachtwoorden-app kan straks onveilige wachtwoorden automatisch vervangen door sterkere varianten. Dat werkt ook voor meerdere wachtwoorden tegelijk — mits de betreffende website dat ondersteunt.

Veiliger gebruik voor kinderen

Apple heeft het gebruik van de iPhone door kinderen in iOS 27 verbetert met nieuwe mogelijkheden voor ouders om apps en toestelgebruik beter te beheren. Er zijn nu drie aparte categorieën: entertainment, sociale media en games. Per categorie kunnen ouders instellen hoelang een kind toegang heeft. Dit lijkt op de huidige Schermtijd-functie, maar volgens Apple werkt de nieuwe versie slimmer en sluit die beter aan op de leeftijd en behoeften van het kind.

Verrassing: vernieuwde Siri

Zoals gezegd is de verrassing tevens een teleurstelling. Siri heeft namelijk een compleet nieuwe app in iOS 27, die sterk lijkt op bekende AI-chatbots zoals ChatGPT. Alleen komt deze slimme Siri voorlopig niet naar de EU. Dit moet je missen:

In de vernieuwde Siri zie je eerdere gesprekken terug, kun je berichten typen en zelfs bestanden of afbeeldingen toevoegen aan een vraag. Daardoor voelt Siri veel minder als een klassieke spraakassistent en veel meer als een slimme AI-helper. Uiteraard kun je ook mondeling vragen stellen aan Siri. Het idee is dat je Siri niet alleen gebruikt voor simpele opdrachten, maar ook voor langere gesprekken en ingewikkeldere vragen.

Ook zit Siri nu beter geïntegreerd in het Dynamic Island van de iPhone. Verder begrijpt Siri nu wat er op het scherm van je iPhone staat. Daardoor kun je bijvoorbeeld vragen wanneer je tijd hebt voor een afspraak, informatie uit mails laten ophalen of Siri een bericht laten schrijven op basis van gegevens die al op je toestel staan. Het is mogelijk om een gesprek met Siri te beginnen op je iPhone, het gesprek voort te zetten op je iPad en af te ronden op je Mac. Bovendien kun je de stem van Siri naar je eigen smaak aanpassen.

De nieuwe Siri komt voorlopig dus nog niet beschikbaar in de EU. Hopelijk komt daar snel verandering in. De nieuwe Siri is in eerste instantie ook alleen maar beschikbaar in het Engels, maar er zullen volgens Apple wel snel veel andere talen volgen.

Nog even geduld

Wil je iOS 27 gelijk uitproberen, dan moeten we je op dit moment helaas teleurstellen. Apple brengt de nieuwe versie van het iPhone besturingssysteem pas in september uit voor het grote publiek. Tot die tijd wordt iOS 27 nog verder getest en waar nodig verbeterd. Dat betekent dat de kinderziektes er tegen die tijd wel allemaal uit zijn.

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