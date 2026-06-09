AirPods krijgen een hele grote update in iOS 27: dit gaat er veranderen

Met iOS 27 krijgen je AirPods een flinke opfrisbeurt. Maar daar blijft het niet bij. De oortjes krijgen ook nieuwe functie. Dit moet je weten!

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Apple heeft tijdens de WWDC 26 een voorproefje laten zien van iOS 27. En daarbij was te zien dat Apple ook flink heeft zitten sleutelen aan de AirPods‑instellingen. Maar wat hebben ze precies gedaan?

AirPods-instellingen gaan op de schop

Als je in iOS 26 naar de instellingen van je AirPods kijkt, zie je een flink aantal instellingen onder elkaar staan. Maar door al die functies werden de instellingen nogal rommelig en onoverzichtelijk. Alle opties staan kriskras door elkaar in lange lijsten met schuifjes en knoppen. Daardoor is het soms lastig om te vinden wat je zoekt.

Met iOS 27 pakt Apple dat allemaal aan. De instellingen zijn slim heringedeeld, waardoor alles overzichtelijker en makkelijker te vinden is. Er zijn nieuwe menu’s met hun eigen icoontjes, zodat je in één oogopslag kunt zien waar je moet zijn. Alles wat eerst verstopt zat, zit nu georganiseerd in blokken.

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Daarbij blijven alle alle functies gewoon in de Instellingen‑app van je iPhone te vinden. Er is dus nog steeds geen eigen AirPods-app, net zoals bij de Apple Watch het geval is.

Nieuwe functie voor de AirPods

Maar daar blijft het niet bij. De AirPods krijgen ook een nieuwe functie waar al heel lang naar gevraagd is. Er komt namelijk een equalizer-functie. Je kunt nu zelf laag, midden en hoog geluid aanpassen, zodat je AirPods precies klinken zoals jij dat wilt. Het is alleen nog niet bekend welke AirPods deze functie gaan krijgen.

Als je iOS 27 meteen wilt uitproberen, moet je nog wel even wachten. Op dit moment is de bèta slechts beperkt beschikbaar voor ontwikkelaars. In juli komt de bèta voor iedereen beschikbaar. De uiteindelijke release staat gepland voor het najaar.

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