iOS 27 geeft je toetsenbord een slimme functie (die je véél gaat gebruiken)

Yannick Chalkiopoulos
2 april 2026, 15:37
Met iOS 27 krijgt het toetsenbord op je iPhone een slimme nieuwe functie, die je waarschijnlijk dagelijks gaat gebruiken. Dit gaat er veranderen!

Dit jaar wordt iOS 27 de belangrijkste software-update voor je iPhone! Met iOS 27 komen er weer veel nieuwe functies en belangrijke verbeteringen naar het besturingssysteem van de iPhone. Apple heeft deze veranderingen nog niet officieel aangekondigd, maar door geruchten hebben we al een idee van de nieuwe features in iOS 27. Eén van die verbeteringen komt naar je iPhone-toetsenbord.

Volgens Bloomberg krijgt het toetsenbord van de iPhone een grote update in iOS 27. De doorgaans betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman verwacht dat autocorrect veel beter werkt in de nieuwe softwareversie. Waar autocorrectie nu spel- en grammaticafouten vanzelf verbetert, komt daar in iOS 27 een belangrijke functie bij. Je toetsenbord geeft vanaf iOS 27 ook suggesties voor alternatieve woorden.

Toetsenbord wordt veel slimmer

Zoek je regelmatig naar de juiste woorden? Dan komt er met iOS 27 dus een handige nieuwe functie naar het toetsenbord, want je iPhone stelt straks automatisch alternatieve woorden voor. Deze feature werkt vermoedelijk met Apple Intelligence, waardoor alleen de nieuwere iPhones worden uitgebreid met het slimmere toetsenbord. Dat betekent dat je een iPhone 15 Pro (Max), iPhone 16 of nieuwer nodig hebt.

De alternatieve woorden verschijnen waarschijnlijk boven het toetsenbord, waar nu ook voorspellende teksten worden getoond. Gebruikers maken uiteindelijk zelf de keuze als er alternatieve woorden voorgesteld worden door het toetsenbord in iOS 27. Vind je jouw eigen woorden beter? Dan tik je de suggestie voor het andere woord weg. Andersom geldt hetzelfde: om het alternatieve optie te kiezen tik je simpelweg op de woordsuggestie.

Vind je de suggesties voor tekstvervangingen juist storend boven je toetsenbord? In dat geval kun je de functie van het toetsenbord waarschijnlijk ook uitschakelen in iOS 27. Het is nu al mogelijk om voorspellende tekst te verbergen boven het toetsenbord, daar wordt in iOS 27 mogelijk alternatieve tekst aan toegevoegd. Volgens Gurman is de definitieve keuze over de nieuwe iPhone-functie nog niet gemaakt door Apple. In iOS 26.4 heeft Apple al de eerste verbeteringen doorgevoerd bij het toetsenbord, daarover lees je hier meer:

Bij de presentatie van iOS 27 weten we zeker welke nieuwe functies naar het toetsenbord van de iPhone komen. Apple heeft de WWDC 2026 inmiddels aangekondigd, op maandag 8 juni begint het evenement. Die dag zien we alle verbeteringen die iOS 27 naar je iPhone brengt.

