Vakantiegeld-deals bij Coolblue: korting op de MacBook Air & Pro

Bekijk actie

Dit is hoe de nieuw ontworpen Siri eruit komt te zien in iOS 27

Maurice Snijders
Maurice Snijders
27 mei 2026, 18:32
2 min leestijd
Dit is hoe de nieuw ontworpen Siri eruit komt te zien in iOS 27

Apple geeft Siri voor iOS 27 een geheel nieuw uiterlijk, om ruimte te maken voor nieuwe functies op het gebied van kunstmatige intelligentie.

Lees verder na de advertentie.

Zo komt Siri eruit te zien in iOS 27

Siri‌ krijgt onder meer een eigen app, integratie met het Dynamic Island van de iPhone en dus ook een geheel nieuw ontwerp. Volgens Mark Gurman van Bloomberg geven de afbeeldingen die Apple gebruikt om WWDC te promoten een hint over de ontwerpplannen voor ‌Siri‌. In zijn nieuwste Power On-nieuwsbrief zegt Gurman dat het logo van WWDC dezelfde kleuren heeft als die Siri krijgt in ‌iOS 27‌.

Op de WWDC-site van Apple staat het vogel-logo in het wit op een zwarte achtergrond. Weliswaar met subtiele accenten in roze, donkerblauw, paars en oranje. Die kleuren doen denken aan de huidige ‌Siri‌-animatie die het scherm van de iPhone omringt wanneer je ‌Siri‌ activeert. De tinten zijn alleen zachter en niet zo verzadigd. De ‌Siri‌-interface die Apple aan het testen is, maakt gebruik van donkere kleuren en er is voorlopig geen lichte modus beschikbaar. Verschillende nieuwe ‌elementen hebben een donkere achtergrond met een cursor die in diezelfde kleuren knippert.

ios 27 siri

Een eigen app

Apple ontwikkelt voor iOS 27 een speciale Siri-app voor doorlopende gesprekken in chatbot-stijl. Deze app lijkt op bestaande chatbot-apps, maar dan met een vormgeving in de stijl van de Berichten-app. Wanneer ‌Siri‌ wordt geactiveerd, verschijnt er een pilvormige animatie in het ‌Dynamic Island‌. Er verschijnt ook een oplichtend label met de tekst ‘zoeken’ terwijl ‌Siri‌ een vraag beantwoordt. De resultaten worden weergegeven in een doorschijnend paneel. Als je het paneel naar beneden trekt, wordt er een gespreksinterface geopend.

Apple is van plan om ‌Siri‌ volledig te vernieuwen en ook te verbeteren. Het bedrijf heeft een licentie genomen op de Gemini-modellen van Google om ‌Siri‌ aan te sturen. De AI-modellen van Apple zelf bleken namelijk ontoereikend. Met Gemini als ruggengraat van ‌Siri‌ moet Apple veel van de AI-functies die Google biedt kunnen evenaren. iOS 27‌ wordt samen met de vernieuwde Siri geïntroduceerd tijdens de WWDC op 8 juni.

Wil je niets missen van de vernieuwde Siri, het aankomende iOS 27 en de WWDC op 8 juni? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden we je voortaan automatisch op de hoogte!

Download de iPhoned-app

Download de iPhoned-app
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Apps Siri iPhone iPad Apple Watch MacBook Pro Mac Mac Apple

Bekijk ook

10 nieuwe features die je kunt verwachten op de iPhone 18 Pro

10 nieuwe features die je kunt verwachten op de iPhone 18 Pro

Vandaag 14:14

De eerste bèta’s van iOS 26.6 en iPadOS 26.6 zijn er – dit is er nieuw

De eerste bèta’s van iOS 26.6 en iPadOS 26.6 zijn er – dit is er nieuw

Vandaag 9:03

Werkt Apple stiekem aan een nieuwe koptelefoon? Dit weten we al

Werkt Apple stiekem aan een nieuwe koptelefoon? Dit weten we al

Gisteren 18:32

Deze nieuwe functies krijgt je Apple Watch er straks bij in watchOS 27

Deze nieuwe functies krijgt je Apple Watch er straks bij in watchOS 27

Gisteren 10:34

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Het laatste nieuws, tips en meer Apple in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
iPhone
iPad
Watch
Mac
Accessoires
Kopen
Verkopen
Over ons Contact Adverteren