Dit is hoe de nieuw ontworpen Siri eruit komt te zien in iOS 27

Apple geeft Siri voor iOS 27 een geheel nieuw uiterlijk, om ruimte te maken voor nieuwe functies op het gebied van kunstmatige intelligentie.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Zo komt Siri eruit te zien in iOS 27

Siri‌ krijgt onder meer een eigen app, integratie met het Dynamic Island van de iPhone en dus ook een geheel nieuw ontwerp. Volgens Mark Gurman van Bloomberg geven de afbeeldingen die Apple gebruikt om WWDC te promoten een hint over de ontwerpplannen voor ‌Siri‌. In zijn nieuwste Power On-nieuwsbrief zegt Gurman dat het logo van WWDC dezelfde kleuren heeft als die Siri krijgt in ‌iOS 27‌.

Op de WWDC-site van Apple staat het vogel-logo in het wit op een zwarte achtergrond. Weliswaar met subtiele accenten in roze, donkerblauw, paars en oranje. Die kleuren doen denken aan de huidige ‌Siri‌-animatie die het scherm van de iPhone omringt wanneer je ‌Siri‌ activeert. De tinten zijn alleen zachter en niet zo verzadigd. De ‌Siri‌-interface die Apple aan het testen is, maakt gebruik van donkere kleuren en er is voorlopig geen lichte modus beschikbaar. Verschillende nieuwe ‌elementen hebben een donkere achtergrond met een cursor die in diezelfde kleuren knippert.

Een eigen app

Apple ontwikkelt voor iOS 27 een speciale Siri-app voor doorlopende gesprekken in chatbot-stijl. Deze app lijkt op bestaande chatbot-apps, maar dan met een vormgeving in de stijl van de Berichten-app. Wanneer ‌Siri‌ wordt geactiveerd, verschijnt er een pilvormige animatie in het ‌Dynamic Island‌. Er verschijnt ook een oplichtend label met de tekst ‘zoeken’ terwijl ‌Siri‌ een vraag beantwoordt. De resultaten worden weergegeven in een doorschijnend paneel. Als je het paneel naar beneden trekt, wordt er een gespreksinterface geopend.

Apple is van plan om ‌Siri‌ volledig te vernieuwen en ook te verbeteren. Het bedrijf heeft een licentie genomen op de Gemini-modellen van Google om ‌Siri‌ aan te sturen. De AI-modellen van Apple zelf bleken namelijk ontoereikend. Met Gemini als ruggengraat van ‌Siri‌ moet Apple veel van de AI-functies die Google biedt kunnen evenaren. iOS 27‌ wordt samen met de vernieuwde Siri geïntroduceerd tijdens de WWDC op 8 juni.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Wil je niets missen van de vernieuwde Siri, het aankomende iOS 27 en de WWDC op 8 juni? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden we je voortaan automatisch op de hoogte!