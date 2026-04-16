iOS 27 release: wanneer komt de grote update naar je iPhone?

iOS 27 wordt een van de belangrijkste iPhone-updates van 2026. Dit is wanneer je de preview en de échte release kunt verwachten.

De volgende grote iPhone-update komt dit jaar en zoals elk jaar volgt Apple een vrij voorspelbaar schema. Maar wanneer is de release van iOS 27 nou echt?

Preview van iOS 27

Voor de officiële release van iOS 27 komt er eerst altijd een preview. De eerste officiële aankondiging van iOS 27 zal plaatsvinden tijdens de WWDC 2026. Apple organiseert deze jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie altijd zo tegen begin juni. In 2026 zal WWDC gehouden worden van maandag 8 juni tot en met 12 juni 2026.

Tijdens deze presentatie toont Apple alle belangrijke vernieuwingen, zoals designaanpassingen en nieuwe functies. Direct na de keynote verschijnt meestal de eerste bèta voor ontwikkelaars, gevolgd door een publieke bèta enkele weken later.

Na de aankondiging begint een testperiode van meerdere maanden. Tijdens deze fase komen er regelmatig nieuwe bèta-updates uit. Deze updates lossen bugs op en voegen soms extra functies toe die nog niet klaar waren voor de eerste preview.

Voor gebruikers die niet willen wachten, is de publieke bèta vaak vanaf juli beschikbaar. Toch blijft het verstandig om te wachten op de definitieve versie, omdat bèta’s nog instabiel kunnen zijn.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Definitieve release iOS 27 is in september

De officiële release van iOS 27 wordt verwacht in september 2026. Apple koppelt de lancering van nieuwe iOS-versies vrijwel altijd aan de introductie van nieuwe iPhones. In dit geval zal iOS 27 waarschijnlijk tegelijk verschijnen met de iPhone 18 Pro. Apple doet dit jaar wel iets speciaals, want de reguliere iPhone (18) zal pas volgend jaar verschijnen.

De release valt meestal in de week na het iPhone-event, wat betekent dat je iOS 27 rond half september 2026 kunt installeren. Vanaf dat moment is de update beschikbaar voor alle ondersteunde iPhones.

