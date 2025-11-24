iOS 27 krijgt bijna geen nieuwe functies (en dat is goed nieuws)

Volgens geruchten is Apple van plan om in iOS 27 vrijwel geen nieuwe functies te geven. Stiekem is dat eigenlijk helemaal niet erg.

Bijna geen nieuwe functies voor iOS 27

Volgens doorgaans betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman werkt Apple hard aan het opschonen van de iPhone-software. Dit moet er dan onder andere voor gaan zorgen dat apps sneller geopend worden, dat animaties soepeler worden en het belangrijkste: minder last van vervelende bugs.

De afgelopen jaren zijn er veel grote functies toegevoegd aan het besturingssysteem van de iPhone en dat kon je soms te merken. De iPhone werd dan sneller warm, de batterij hield het en stuk minder lang vol en het systeem reageerde traag. Met iOS 27 wil Apple dat gaan herstellen.

Vergelijk het een beetje met een grote schoonmaak in je eigen huis. Er komen dan geen nieuwe spullen bij, maar het huis wordt wél een stuk fijner en opgeruimder om in te wonen. Voor de meeste iPhone-gebruikers is dat precies wat ze willen.

Apple Intelligence krijgt wél upgrades

Toch is er één onderdeel waarop Apple wél vooruitgang wil gaan boeken en dat is kunstmatige intelligentie. Er komen namelijk wat slimmere AI-functies naar iOS 27 die je iPhone weer een stukje beter maken.

Het belangrijkste van de update naar iOS 27 is dat je iPhone dus beter en betrouwbaarder gaat worden. Geen onnodige extra’s, geen ingewikkelde nieuwe menu’s, maar gewoon een iOS-update waar je toestel beter van wordt.

Hierdoor lijkt iOS 27 misschien wat saai, maar het is waarschijnlijk de fijnste update in jaren. En eerlijk is eerlijk: een iPhone die gewoon prima werkt is soms de beste nieuwe ‘feature’ die je kunt krijgen.

