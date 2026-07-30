Apple lost in de volgende update een kleine, maar vervelende ergernis op. In iOS 27 kun je een bepaalde knop eindelijk verwijderen.

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iOS 27 lost de grootste ergernis op je iPhone op (met deze functie)

Ken je dat? Je stuurt een berichtje via de Berichten-app en tikt vervolgens per ongeluk op het kleine microfoontje, helemaal rechts. Je muziek stopt en je iPhone begint ineens te luisteren. Heel irritant. Gelukkig komt Apple in iOS 27 eindelijk met een simpele oplossing om deze knop te verwijderen.

De knop voor dicteren of het opnemen van een audiobericht vind je helemaal rechts in het tekstvak van Berichten. Die knop zit op de plek van de verzendknop. Daardoor raak je hem makkelijk per ongeluk aan, vooral als je snel meerdere bericht verstuurt.

Het probleem is zo herkenbaar dat zelfs Justin Bieber er openbaar over klaagde. Zijn bericht ging rond op sociale media. Of Apple daardoor in actie kwam, is niet bekend. Maar de oplossing zit nu wel in iOS 27.

In iOS 27 bepaal je nu zelf wat er op die plek staat. Je kunt kiezen uit drie mogelijkheden: een knop om audio op te nemen, een knop om tekst te dicteren of helemaal geen knop. Kies je voor die laatste optie, dan verdwijnt het symbool uit het tekstvak. Zo kun je niet meer per ongeluk een opname starten.

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Zo zet je de opname-knop uit in Berichten uit

De instelling voor deze knop zit een beetje verstopt in iOS 27, maar is gelukkig makkelijk te veranderen. Volg onderstaande stappen.

Open de Instellingen-app op je iPhone; Scrol naar beneden en tik op ‘Apps‘; Kies ‘Berichten‘; Tik op ‘Toon in tekstveld‘; Selecteer ‘Geen‘.

Daarna is de knop meteen verdwenen. Wil je hem later terug? Dan ga je naar hetzelfde menu en kies je voor ‘Neem audio op’ of ‘Start dicteerfunctie’.

iOS 27 komt er binnenkort aan

iOS 27 is op dit moment nog een testversie. Apple brengt de grote update naar verwachting in september uit als ook de nieuwe iPhones verschijnen. Even geduld dus nog!

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