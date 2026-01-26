Helaas: deze iPhones kunnen later dit jaar niet updaten naar iOS 27

Apple brengt dit jaar iOS 27 uit, maar niet alle iPhones werken met de grootste update van 2026. Deze iPhones moeten het zonder iOS 27 doen!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iOS 27

In 2026 wordt iOS 27 de belangrijkste update voor de iPhone. Met de nieuwe softwareversie komen weer grote veranderingen naar het besturingssysteem. Volgens geruchten komen voor het eerst functies van Apple Intelligence naar de Kalender- en Gezondheid-app. Verder introduceert iOS 27 meer satellietfuncties, zo werkt Apple Kaarten straks ook via de satellietverbinding. Foto’s versturen en ontvangen in de Berichten-app is in iOS 27 ook altijd mogelijk dankzij verbinding met satellieten.

Helaas wordt niet iedere iPhone uitgebreid met alle nieuwe functies van iOS 27. Alleen de iPhones met ondersteuning voor Apple Intelligence krijgen een vernieuwde Kalender- en Gezondheid-app. Voor andere iPhones komen er helemaal geen nieuwe features bij, omdat iOS 27 niet naar een aantal oudere toestellen komt. Wil je weten of jouw iPhone later dit jaar kan updaten? Naar deze iPhones komt de grootste software-update van 2026!

Deze iPhones hebben (geen) ondersteuning

Apple brengt ieder jaar een grote software-update voor de iPhone uit, waarbij een generatie van de smartphone traditiegetrouw afvalt. Bij iOS 26 konden de iPhone XS, iPhone XS Max en iPhone XR niet updaten, bij iOS 27 is het de verwachting dat de iPhone 11-serie afvalt. Dat betekent dat de iPhone 11, iPhone 11 Pro en de iPhone 11 Pro Max waarschijnlijk geen ondersteuning krijgen voor de belangrijkste softwareversie van 2026.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De iPhone 11-serie draait op de A13 Bionic-chip, die niet werkt met iOS 27. Helaas zijn de iPhone 11, iPhone 11 Pro en iPhone 11 Pro Max niet de enige toestellen met de A13 Bionic-chip. Apple heeft de iPhone SE 2020 van dezelfde processor voorzien, waardoor die iPhone vermoedelijk ook niet kan updaten naar iOS 27. In 2026 vallen mogelijk vier iPhones af bij de release van iOS 27, deze toestellen blijven steken op de laatste versie van iOS 26.

Release van iOS 27

Heb jij een iPhone 12 of nieuwer? In dat geval krijg je nog minimaal een jaar lang nieuwe softwareversies van Apple. Het is overigens mogelijk dat Apple ervoor kiest om de iPhone 11-serie tóch te updaten, maar dan is iOS 27 de laatste grote software-update voor deze iPhones. Hetzelfde geldt voor de iPhone SE 2020, die telefoon krijgt uiterlijk in september de laatste grote iOS-update. Beveiligingsupdates blijven wel beschikbaar voor de iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max en de iPhone SE 2020.

We moeten nog wel even wachten op iOS 27, want Apple brengt de update pas in september uit. Het bedrijf presenteert de nieuwe softwareversie al in juni, die maand weten we zeker naar welke iPhones iOS 27 komt. Wil je niks missen van de grootste software-update van het jaar voor de iPhone? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte blijft!