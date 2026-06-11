iOS 27 maakt je HomePod nóg beter (met deze twee nieuwe functies)

De HomePod-producten van Apple kwamen nauwelijks aan bod tijdens de keynote op 8 juni, maar er komen twee nieuwe functies aan in iOS 27.

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iOS 27 maakt je HomePod nóg beter

Heb je thuis een HomePod of een HomePod mini, dan is iOS 27 niet de meest opwindende update. Althans, nog niet. Tot nu toe heeft Apple nog maar twee nieuwe functies genoemd die iOS 27 op de HomePod zal verbeteren:

AutoMix voor Apple Music

Snellere AirPlay-verbinding

AutoMix is een functie van Apple Music die vorig jaar in iOS 26 werd geïntroduceerd. De functie zorgt voor overgangen tussen nummers in DJ-stijl. De HomePod bleef echter buiten beeld en moest het doen met de oudere Crossfade-functie. Met iOS 27 en de nieuwe software voor de HomePod voegt Apple nu alsnog de volledige AutoMix-ervaring toe. Daarnaast vermeldde Apple tijdens de keynote dat er snellere AirPlay-verbindingen komen met Apple TV en HomePod.

Nieuwe HomePods

Deze twee veranderingen zijn natuurlijk leuk, maar volgens de laatste geruchten staan er grotere upgrades voor de HomePod op stapel. Die worden alleen pas dit najaar onthuld. Er gaan al geruime tijd geruchten dat Apple een nieuwe HomePod en HomePod mini op de markt brengt. Aanvankelijk werden ze eind vorig jaar al verwacht. Mark Gurman van Bloomberg meldde later dat de lancering van de producten is uitgesteld vanwege vertragingen bij de ontwikkeling van Siri AI.

De verwachting is nu dat Apple de nieuwe HomePods uitstelt tot het najaar, wanneer Siri AI voor alle gebruikers beschikbaar komt. Op dit moment wijst alles erop dat we in of rond september een HomePod 3 en een HomePod mini 2 kunnen verwachten. iOS 27 en de nieuwe software voor de HomePod brengen de verbeterde Siri-AI-ervaring vervolgens naar die apparaten.

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Of Siri AI ook naar oudere HomePod-apparaten komt, is vooralsnog onduidelijk. Waarschijnlijk is het niet. In de EU moeten we Siri AI voorlopig überhaupt missen, want hier maakt apple de nieuwe app niet beschikbaar in verband met de regels van de Digital Markets Act. Wil je niets missen van alle ontwikkelingen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden we je automatisch op de hoogte!