iOS 27: deze grote veranderingen komen in 2026 naar je iPhone

De eerste geruchten over wat we kunnen verwachten van iOS 27 zijn bekend – dit zijn alle veranderingen die dit jaar naar je iPhone komen.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iOS 27: deze veranderingen komen naar je iPhone

Apple komt dit jaar met de iOS 27-update en de eerste veranderingen zijn inmiddels bekend. De update zal naar verluidt vooral gericht zijn op stabiliteitsverbeteringen en bugfixes, met een aantal nieuwe Apple Intelligence-functies. We zetten alles wat we tot nu toe weten over de nieuwe iOS 27-functies, de releasedatum van de update en meer voor je op een rij.

Releasedatum

Apple kondigt iOS 27 inclusief alle veranderingen aan tijdens de WWDC in juni. Deze Worldwide Developers Conference wordt doorgaans in de eerste of tweede week van juni gehouden. De update wordt tijdens het evenement aangekondigd en vervolgens vrijgegeven in bètatests voor ontwikkelaars. Hieronder zie je wanneer Apple de WWDC in de afgelopen vijf jaar heeft gehouden:

2021 : 7-11 juni

: 7-11 juni 2022 : 6-10 juni

: 6-10 juni 2023 : 5-9 juni

: 5-9 juni 2024 : 10-14 juni

: 10-14 juni 2025: 9-13 juni

In juli 2026 wordt vervolgens een openbare bètaversie van iOS 27 uitgebracht, zodat iPhone-gebruikers de nieuwe functies kunnen uitproberen en feedback kunnen geven aan Apple. Als alles volgens plan verloopt, wordt iOS 27 in september voor het grote publiek uitgebracht. Hieronder staan de releasedata van de belangrijkste iOS-updates van de afgelopen vijf jaar:

iOS 26 : maandag 15 september 2025

: maandag 15 september 2025 iOS 18 : maandag 16 september 2024

: maandag 16 september 2024 iOS 17 : maandag 18 september 2023

: maandag 18 september 2023 iOS 16: maandag 12 september 2022

Veranderingen in iOS 27

Zoals gezegd ligt de nadruk van iOS 27 op stabiliteitsverbeteringen en bugfixes. Bloomberg meldt dat Apple zich met iOS 27 vooral richt op kwaliteit en onderliggende prestaties. Dit komt na een aantal jaren van ingrijpende iOS-updates, waaronder de lancering van Apple Intelligence met iOS 18 en het ingrijpende Liquid Glass-herontwerp van iOS 26. Het idee is dat Apple na de laatste paar belangrijke iOS-updates een stapje terug doet en de basis legt voor een nieuwe reeks grote updates in de toekomst.

Nieuwe features voor de iPhone Fold

Één van de veranderingen van iOS 27 is het optimaliseren van de software voor de eerste vouwbare iPhone, die in september 2026 op de markt komt. De iPhone Fold krijgt een binnenbeeldscherm van zo’n 7,8 inch en een buitenbeeldscherm van 5,5 inch. Apple moet daarom wijzigingen aanbrengen in iOS 27 om dit nieuwe design mogelijk te maken. Ook moeten er nieuwe functies worden toegevoegd om te kunnen profiteren van het grotere scherm.

Bloomberg zegt dat Apple prioriteit zal geven aan softwarefuncties die specifiek zijn afgestemd op dit nieuwe design. Er is nog niets bekend over welke nieuwe functies Apple voor de iPhone Fold zal toevoegen.

Apple Intelligence

Uiteraard heeft iOS 27 ook weer een aantal vernieuwingen en veranderingen voor Apple Intelligence.

Gezondheid+

Apple werkt aan een nieuw AI-platform voor de Gezondheid-app. Volgens Bloomberg wil Apple je echte arts ‘nabootsen’ met behulp van een AI-agent die gebruikmaakt van gegevens uit de Gezondheid-app op je iPhone.

Het idee is dat de Gezondheid-app al een schat aan informatie over jou bevat, vooral als je een Apple Watch draagt. Met dit nieuwe AI-platform hoopt Apple gebruikers meer inzicht te geven in wat al die meetgegevens betekenen. De bijgewerkte Gezondheid-app krijgt ook video’s waarin gezondheidstrends aan gebruikers worden uitgelegd.

Zoeken met AI

Verder werkt Apple aan een door AI aangestuurd webzoekplatform dat mogelijk als onderdeel van iOS 27 wordt geleverd. Intern wordt dit platform het Apple World Knowledge Answers-platform genoemd. Het wordt een nieuw platform dat is ontworpen om te concurreren met AI-zoekfuncties van bedrijven zoals Perplexity.

Meer Gemini-functies

Apple heeft onlangs ook een overeenkomst gesloten met Google om Gemini-modellen te gebruiken voor nieuwe Siri- en Apple Intelligence-functies. Volgens een rapport van The Information is Apple van plan om Gemini-modellen te gebruiken voor verschillende iOS 27-functies, waaronder:

Het vermogen van Siri om eerdere gesprekken te onthouden.

Proactieve functies die bijvoorbeeld aangeven dat je van huis moet vertrekken om files te vermijden, wanneer er in de Agenda-app staat dat je iemand van het vliegveld moet ophalen.

Nieuwe Siri-interface

Bloomberg zegt ook dat Apple plannen heeft om een nieuw visueel ontwerp voor Siri te introduceren met een visuele persoonlijkheid, om het levensecht te laten aanvoelen. Volgens het rapport heeft Apple een Siri-ontwerp getest dat lijkt op een geanimeerde versie van het Finder-logo.

Nog een half jaar

Het duurt natuurlijk nog een half jaar voordat iOS 27 eindelijk voor iedereen beschikbaar is. Dat betekent dat Apple nog allerlei functies kan schrappen en veranderingen kan toevoegen aan iOS 27. Wil je niets missen van de ontwikkelingen, schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!