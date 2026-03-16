iOS 27 belooft een flinke opfrisbeurt voor de iPhone te worden. Maar heeft Apple ook nog wat nieuwe functies in petto?

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iOS 27 brengt veel verbeteringen (maar komen er ook nieuwe functies?)

Apple werkt achter de schermen aan iOS 27. Dit is de volgende grote software-update voor de iPhone die later dit jaar wordt aangekondigd.

Volgens recente geruchten krijgt deze versie een opvallende focus. Er komen namelijk minder nieuwe functies naar iOS 27 en er wordt meer aandacht gegeven aan de prestaties, de stabiliteit en het oplossen van bugs.

Dat gebeurde ook in 2009 op de Mac met Mac OS X Snow Leopard. Die update stond destijds bekend als een versie die vrijwel volledig draaide om optimalisaties onder de motorkap. In plaats van nieuwe functies richtte Apple zich toen op het verbeteren van de snelheid, betrouwbaarheid en efficiëntie van het systeem.

Het resultaat was een macOS-versie die jarenlang door gebruikers werd geprezen om zijn stabiliteit. Volgens bronnen zou Apple met iOS 27 dus een vergelijkbare aanpak willen hanteren.

Dat betekent overigens niet dat er helemaal geen nieuwe functies komen naar iOS 27. Apple zou wel degelijk werken aan een aantal nieuwe features, maar die spelen waarschijnlijk een kleinere rol dan in eerdere updates. Zo wordt er al langer gesproken over een slimmere versie van Siri.

Daarnaast zou iOS 27 een belangrijke rol spelen bij nieuwe hardware. Zo gaan er al maanden geruchten over de eerste vouwbare iPhone. De software moet daarop worden aangepast, met een interface die goed werkt op een groter scherm en ondersteuning voor meerdere apps tegelijk.

De verwachting is dat Apple iOS 27 in juni officieel onthult tijdens de jaarlijkse WWDC-ontwikkelaarsconferentie. Daarna volgen meerdere testversies, waarna de definitieve update waarschijnlijk in september verschijnt voor het grote publiek.

Wil je meer weten over iOS 27 of eventuele nieuwe functies die toch nog komen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!