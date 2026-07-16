iOS 27 zit vol toffe vernieuwingen. Helaas heb je voor sommige functies toch écht een nieuwe iPhone nodig.

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Jammer: deze iOS 27-functies werken (waarschijnlijk) niet op jouw iPhone

iOS 27 komt naar een groot aantal iPhones, maar dat betekent niet dat iedere nieuwe functie overal werkt. Voor de beste functies heb je een vrij nieuw toestel nodig.

Apple heeft inmiddels de openbare testversie van iOS 27 uitgebracht. De update werkt op alle iPhones die ook iOS 26 ondersteunen. Heb je iOS 26 op je toestel staan, dan kun je dus overstappen op iOS 27. Zelfs de iPhone 11 en de tweede generatie iPhone SE blijven nog ondersteund.

Toch is er een belangrijk verschil tussen de toestellen. Oudere iPhones krijgen wel de standaard verbeteringen van iOS 27, maar moeten een groot deel van de nieuwe Apple Intelligence-functies missen. Voor de nieuwe kunstmatige intelligentie-functies van Apple heb je minimaal een iPhone 15 Pro of iPhone 15 Pro Max nodig.

De nieuwere toestellen krijgen uiteindelijk ook toegang tot de vernieuwde Siri. Maar op dit moment is Siri nog niet beschikbaar in de EU. De slimme AI-assistent is in de EU uitgesteld vanwege de Digital Markets Act (DMA).

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Alleen voor de iPhone 17 Pro (Max) en iPhone Air

Maar zelfs niet iedere recente iPhone krijgt alles. Apple gebruikt voor een paar functies een krachtiger AI-model dat volledig op de iPhone draait. Daar is 12 GB werkgeheugen voor nodig. Alleen de iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max en iPhone Air beschikken over genoeg geheugen.

Deze drie toestellen krijgen daarmee een betere dicteerfunctie, die nauwkeuriger moet begrijpen wat je zegt. Ook kun je de stem van Siri uitgebreider aanpassen. Je bepaalt dan bijvoorbeeld hoe snel en hoe levendig de assistent praat.

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