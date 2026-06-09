Deze iOS 27-functies maken je iPhone veel beter (zónder Apple Intelligence)

Er zijn tientallen kleine, maar niettemin belangrijke iOS 27-functies die Apple helemaal niet heeft besproken tijdens de keynote. Dit zijn ze.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Deze iOS 27-functies maken je iPhone veel beter

Apple heeft een afbeelding gedeeld waarin een aantal van de bugfixes en optimalisaties in ‌iOS 27‌, iPadOS 27 en macOS 27 worden samengevat. En daar zitten een aantal interessante veranderingen bij. We zetten de belangrijkste voor je op een rij.

Telefoonnummer delen

Een van de iOS 27-functies is dat je kunt wisselen tussen twee iPhone-toestellen met hetzelfde telefoonnummer. Waarschijnlijk betekent dit dat je twee iPhones met één nummer kunt instellen en vervolgens naar behoefte tussen de twee kunt wisselen. Dit zou op dezelfde manier kunnen werken als wanneer een iPhone en een Apple Watch hetzelfde telefoonnummer delen. Het delen van nummers tussen twee iPhones vereist mogelijk wel ondersteuning van de provider.

FaceTime met twee camera’s

De dubbele camera in FaceTime staat vermeld als functie en dat betekent waarschijnlijk dat je tijdens FaceTime-gesprekken de camera aan de voor- en achterzijde tegelijkertijd kunt gebruiken.

Snellere AirPlay en AirDrop

Het streamen van content via AirPlay naar de HomePod en Apple TV gaat sneller dan voorheen dankzij diverse systeemverbeteringen. Ook AirDrop-overdrachten van de iPhone naar andere apparaten verlopen sneller.

Teken-app in Berichten

In de app ‘Berichten’ zit een teken-app waarmee je een bericht met de hand kunt schrijven. Deze app maakt gebruik van dezelfde tekengereedschappen die ook beschikbaar zijn in de app ‘Notities’ of bij het annoteren van afbeeldingen.

Extra grote widgets

Er is een nieuw extra groot widget-formaat beschikbaar op het startscherm van de iPhone. Het extra grote formaat beslaat een volledige app-pagina en toont meer informatie uit een app.

Album met eindtijd

Je kunt nu instellen dat een gedeeld fotoalbum na een bepaalde tijd verloopt, zodat het niet voor onbepaalde tijd blijft bestaan.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Onafhankelijk wekkervolume

Het volume van wekkers kan los van het systeemvolume worden ingesteld, net als dat van meldingen en systeemgeluiden. In de Instellingen vind je schakelaars waarmee je alarmen, timers, meldingen en systeemgeluiden kunt koppelen aan het beltoonvolume of juist los kunt koppelen. Als je de koppelingsoptie uitschakelt, kun je zelf een gewenst volumeniveau voor alarmen en systeemgeluiden kiezen.

Markdown in Notities

Je kunt nu de opmaaktaal Markdown kopiëren en plakken in de Notities-app.

Bewaar een videoframe

Er is een nieuwe optie om een videoframe als foto op te slaan in de Foto’s-app.

Weer

De Weer-app heeft een overzicht met de belangrijkste gegevens, plus bijgewerkte overzichten per uur en voor de komende 10 dagen met informatie over neerslag en windsnelheid.

Overige iOS 27-functies

Snellere laadtijd van berichten in Mail.

Verbeterd energieverbruik van Safari.

Verbeterde batterij-inzichten.

Sneller scrollen in de App-bibliotheek.

Sneller ontgrendelen op de iPhone.

Nieuwe AutoMix-overgangen in Apple Music.

Snellere koppeling van HomeKit-accessoires.

Snellere laadtijd van de startpagina in Safari.

Nauwkeurigere weergave van bezochte plaatsen in Kaarten.

Verbeterde synchronisatie van Berichten tussen apparaten.

Energiezuinigere persoonlijke hotspot op apparaten met N1-chip.

Mislukte berichten worden automatisch opnieuw verzonden.

Verbeterd energiebeheer voor Bluetooth.

Ondersteuning voor tijdzonewijzigingen in Slaapstand.

Verbeterde nauwkeurigheid van ongelezen-badge in Mail.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit zijn slechts enkele van de ‌iOS 27-functies die Apple‌ heeft doorgevoerd. Er zullen er ongetwijfeld nog meer volgen. De ‌iOS 27‌-bèta is nu beschikbaar voor ontwikkelaars, en Apple is van plan om in juli een openbare bèta uit te brengen. ‌iOS 27‌ komt dit najaar voor het grote publiek beschikbaar. Wil je niets missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!