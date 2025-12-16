Apple zit niet stil en is nu al begonnen met de ontwikkeling van iOS 27 (en iOS 28). Deze geruchten geven je nu al een sneak peek van wat er gaat komen!

Gelekt: dit zijn de eerste functies voor iOS 27 én iOS 28

In 2025 was iOS 26 de grootste update sinds tijden voor je iPhone. Maar Apple zit niet stil en is inmiddels begonnen aan de volgende update. In 2026 verschijnt iOS 27 en het jaar erop volgt iOS 28.

Er zijn al verschillende geruchten online verschenen die een tipje van de sluier oplichten en je wat meer inzicht geven in de functies van iOS 27 en iOS 28. Ben je benieuwd welke veranderingen in 2026 waarschijnlijk naar je iPhone komen? Wij zetten de eerste geruchten van iOS 27 voor je onder elkaar!

Deze functies komen naar iOS 27

Er komen verschillende verbeteringen naar de ‘Verzamelingen’ in de Foto’s-app. Het is nog niet bekend wat het precies is, maar waarschijnlijk gaat Apple met AI meer automatische verzamelingen maken van je foto’s. Ook krijgt een functie als Terugblikken dan een update waarmee je straks nog makkelijker een eigen collectie van je foto’s kunt maken.

Het verbinden van je AirPods met je iPhone gaat nu al heel makkelijk. Toch zeggen de geruchten dat Apple ook hier wat aan het sleutelen is. Het is niet bekend wat er precies gaat veranderen en waarschijnlijk zitten de meeste aanpassingen onder de motorkap. Maar het zou kunnen dat AirPods in de toekomst nóg sneller kunnen verbinden met je iPhone.

Functies voor iOS 28

Naast de functies in iOS 27 gaat Apple ook in iOS 28 nieuwe features toevoegen. Apple wil onder andere de slaapregistratie op de Apple Watch uitbreiden met nieuwe metingen. Daarnaast lijkt het erop dat de Gezondheid-app ook naar de Mac komt, samen met macOS 28.

Overige verbeteringen

In de geruchten komen nog meer functies voor die niet specifiek bij één specifieke iOS-versie horen. Die functies zullen alsnog meekomen in één van de updates die hierboven zijn genoemd.

Zo komt er volgens geruchten een betere ondersteuning in de Zoek Mijn-app voor AirPods, met een functie om nauwkeurig buitenshuis te kunnen zoeken. Het zou kunnen dat deze functies exclusief voor de AirPods Pro 3 wordt.

Daarnaast krijgt ook de Gezondheid-app volgens geruchten een make-over. Er komt een nieuwe indeling met categorieën én het bijhouden van metingen wordt een stuk eenvoudiger.

Daarnaast krijgt ook de Gezondheid-app volgens geruchten een make-over. Er komt een nieuwe indeling met categorieën én het bijhouden van metingen wordt een stuk eenvoudiger.